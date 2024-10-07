Сонячні панелі покриють залізницю у Швейцарії: деталі дивовижного проєкту

Інноваційне рішення дасть змогу використовувати "порожній" простір, не порушуючи руху поїздів і не заважаючи роботам з технічного обслуговування та огляду шляхів.

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Швейцарський стартап Sun-ways має намір встановити пілотну фотоелектричну систему потужністю 18 кВт уздовж 100-метрової ділянки залізниці в Невшателі з метою тестування знімних сонячних панелей між коліями. Про це повідомляє Interesting Engineering.

За даними компанії, на тлі загострення дебатів навколо встановлення сонячних електростанцій в Альпах їхня технологія є життєздатним рішенням, що дає змогу використовувати незаповнений простір, не порушуючи руху поїздів і не заважаючи роботам із технічного обслуговування й огляду колій, а також сприяючи істотному зростанню виробництва сонячної енергії.

Компанія пояснила, що сонячні модулі можна встановлювати вручну або механічно за допомогою спеціалізованої залізничної машини, розробленої Scheuchzer SA, здатної встановлювати до 1 000 м кв. сонячних панелей на день. Система також спроектована так, щоб її можна було знімати, що дає змогу проводити роботи з технічного обслуговування за необхідності.

Дозвіл Федерального управління транспорту Швейцарії містить низку технічних умов, таких як проведення додаткових випробувань і вимірювань під час експлуатації пілотного проєкту, щоб гарантувати відсутність несприятливого впливу на залізничну інфраструктуру. Федеральне управління також видало дозвіл на встановлення першої в країні пересувної сонячної електростанції на залізничній лінії.

Спочатку, влітку 2023 року, Федеральне управління транспорту відхилило проєкт через відсутність технічних рекомендацій щодо пропонованої технології. Потім, за підтримки промислових партнерів Sun-ways залучила двох професорів механіки з Вищої школи інженерії та управління кантону Во (HEIG-VD). Ці професори провели незалежну оцінку спеціально розроблених прототипів.

Geste Engineering, швейцарська фірма, що спеціалізується на великомасштабних залізничних проєктах, потім провела технічний і безпечний аналіз. Метою було підтвердити, що система повністю відповідає стандартам безпеки Федерального управління транспорту, оскільки пілотна установка буде розміщена на активній залізничній лінії.

Раніше ми вже писали, що на території США виявили сотні потенційних джерел геотермальної енергії, яку добувають із земної кори, яка повністю поновлювана і не забруднює повітря. Вона також має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.