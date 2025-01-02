Не тільки на даху: 5 місць для сонячних панелей, які дадуть більше енергії

Сьогодні сонячні панелі можуть генерувати енергію на балконах, навісах, залізничних коліях і навіть на поверхні води.

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Компанії, пов'язані з сонячною енергетикою, пропонують дедалі більше нестандартних рішень зі встановлення сонячних панелей, які можуть збільшити генерацію відновлюваної енергії у світі. Портал The Cool Down зібрав 5 інноваційних методів використання сонячних панелей.

Залізничні колії

Сонячні панелі на залізничних коліях Фото: Sun-Ways

Швейцарська компанія Sun-Ways розробила проєкт з використання знімних сонячних панелей між рейками на ділянці залізничної колії в регіоні Невшатель. Згенеровану в такий спосіб енергію планують постачати в мережу.

За даними компанії, пілотний проєкт має стартувати навесні, його вартість становитиме понад 650 000 доларів. У разі успіху планується розмістити більше панелей за допомогою спеціальної машини, яка може охоплювати 305 квадратних метрів на день.

Балкони

Сонячні панелі на балконі Фото: Скриншот

Балконні сонячні панелі особливо популярні в Німеччині. Йдеться про системи вагою близько 20 кілограмів, які можна встановити без виклику фахівця, зокрема в орендованому житлі.

Як зазначають автори добірки, балконні панелі виробляють лише близько 10% потужності стандартних систем на даху, але все ж допомагають компенсувати витрати на електроенергію. Отриману енергію можна продати в мережу або зберігати вдома для подальшого використання.

Навіси

Сонячний навіс Skysun Фото: Skysun

Американська компанія Skysun пропонує високотехнологічні навіси з сонячними панелями, які одночасно генерують енергію зверху і забезпечують тінь знизу. За словами виробника, ці вигнуті конструкції можуть витримувати вітер і негоду.

"Більше ніяких панелей на даху і головного болю з обслуговування даху. Наш перевірений метод забезпечує ефективність понад 90% порівняно з традиційним монтажем", — йдеться на сайті компанії.

Плавучі острови

Плавучі сонячні панелі SolarisFloat Фото: Solarisfloat

Португальська компанія SolarisFloat запустила в голландському озері Оствоорнсе Меер 180 з'єднаних двосторонніх панелей. Цей "острів" охоплює понад 1400 квадратних метрів.

Конструкція використовує низькоенергетичні електродвигуни для відстеження сонця, щоб вловлювати максимальну кількість світла для генерації енергії. Крім вироблення енергії панелі створюють тінь, зменшуючи випаровування і розмноження шкідливих водоростей та інших мікроорганізмів.

Інфраструктура

Сонячні панелі вздовж дороги у Швейцарії Фото: Electrek

У швейцарському регіоні Аппенцелль-Ауссерроден інтегрували 756 сонячних панелей у підпірну стіну біля дороги. Ця звернена до сонця поверхня раніше ніяк не використовувалася, а тепер виробляє достатньо енергії, щоб забезпечити 52 будинки на рік.

Проєкт був побудований з урахуванням місцевих погодних умов, включно із зимою. Крім того, в регіоні ефективно використовуються сонячні колектори.

Нагадаємо, даними аналітиків, припарковані електромобілі можуть вдень накопичувати електроенергію, згенеровану сонячними панелями, а вночі подавати її в мережу, щоб стабілізувати попит.

Також повідомлялося, що китайська компанія Huasun Energy готується представити на Всесвітньому саміті з енергетики майбутнього 2025 в Абу-Дабі передові сонячні елементи, розроблені з урахуванням унікальних потреб регіону.