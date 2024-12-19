Сонячні панелі на балконі: допоможуть заощадити і знизити залежність від загальної енергомережі

Виробники панелей стверджують, що встановлення на балконі пари модулів по 300 Вт дасть змогу заощадити до 30% на рахунках за електроенергію для типового домогосподарства.

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У Європі набирають популярності сонячні панелі для балконів, зокрема серед мешканців багатоквартирних будинків у містах. Про переваги "балконних" сонячних станцій пише газета The Guardian.

Виробники панелей стверджують, що встановлення на балконі пари модулів по 300 Вт дасть змогу заощадити до 30% на рахунках за електроенергію для типового домогосподарства. При витратах у розмірі 400-800 євро і відсутності витрат на установку панелі можуть окупитися протягом шести років.

Однією з переваг "балконних" панелей є те, що вони підходять для жителів квартир. Наприклад, в Іспанії дві третини населення живуть у квартирах, а для встановлення панелей на даху потрібна згода більшості мешканців будівлі. У випадку з балконами така згода не потрібна, якщо фасад не внесено до списку історичних об'єктів або якщо немає спеціальної заборони від асоціації мешканців чи місцевих органів влади.

"Принадність сонячних балконів у тому, що вони гнучкі, дешеві і підключаються безпосередньо до домашньої мережі через перетворювач, тому вам не доведеться переплачувати за установку", — сказав Сантьяго Вернетта, генеральний директор іспанської компанії Tornasol Energy.

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У Німеччині сонячні панелі вже встановлено приблизно на 1,5 млн балконів. Ця практика стала настільки популярною серед німців, що в країні був придуманий окремий термін Balkonkraftwerk (балконна електростанція). Цей бум, зокрема, зумовлений зростанням цін на електроенергію у ФРН після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також постановою про те, що сусіди не мають права заперечувати проти встановлення балконних панелей.

Сантьяго Вернетта наголосив, що вертикальна площа поверхні міст набагато більша за площу дахів, тому встановлення сонячних панелей на балконах дає змогу використовувати більше сонячної енергії. Такі міста, як Гельсінкі, вже експериментують з будівлями, облицьованими сонячними панелями.

"Сонячні батареї, що підключаються, — це лише частина цілої низки можливостей", — зазначив Міхаель Шмела, директор з дослідження ринку в SolarPower Europe. — "Особливість балконного електроживлення в тому, що воно універсальне і його можна встановити як частину будівлі".

Директор мадридської організації Fundación Renovables Ракель Пауле додав, що самодостатність на рівні окремих домогосподарств або енергетичних спільнот є найважливішою частиною "енергетичного переходу", особливо для міст, які залежать від зовнішніх джерел приблизно на 97%.

"Містам потрібно стати більш самодостатніми, виробляючи більше. Енергетичний перехід передбачає перехід від міст, залежних від централізованої системи з великими компаніями, що постачають електроенергію, до більш широко розподіленої, демократичнішої та інтерактивнішої моделі, і саме цього бояться енергетичні компанії", — пояснив Ракель Пауле.

Нагадаємо, китайська компанія DMEGC Solar випустила нові легкі двосторонні сонячні панелі TOPCon з ефективністю 22,9%, які підійдуть для обмеженого простору на даху.

Також повідомлялося, що компанія China Huadian Corporation ввела в експлуатацію частину сонячної електростанції Caipeng Solar-Storage Power Station, розташовану на висоті 5228 метрів у Тибеті.