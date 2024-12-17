Запущено "найвищу" сонячну станцію на 170 000 панелей: навіщо і де її побудували

Caipeng Solar-Storage Power Station містить 170 000 сонячних панелей потужністю 100 МВт і займає 1,4 квадратних кілометра в гірській місцевості.

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Китайська державна компанія China Huadian Corporation ввела в експлуатацію другу частину сонячної електростанції Caipeng Solar-Storage Power Station, розташовану на висоті 5228 метрів у Тибеті. Про це пише PV magazine.

Повідомляється, що друга частина електростанції Caipeng Solar-Storage Power Station містить 170 000 сонячних панелей потужністю 100 МВт і займає 1,4 квадратних кілометра. Вона доповнює першу частину станції потужністю 50 МВт, розташовану на висоті 5100 метрів.

У проєкті використовуються біфаціальні тунельно-оксидні пасивовані контактні панелі n-типу (TOPCon). Вони ефективно перетворюють сонячне світло, а також використовують високу відбивну здатність снігу в регіоні для підвищення вироблення енергії.

Станція також оснащена акумуляторними батареями потужністю 20 МВт/80 МВт-год. Система передбачає функції рідинного охолодження та управління тепловим режимом за допомогою ШІ, які підвищують безпеку і продуктивність більш ніж на 8%.

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За даними порталу, компанія PowerChina, яка є підрядником проєкту, завершила будівництво всього за 115 днів, що на 42 дні раніше запланованого терміну. Використання попередньо встановлених кріплень і складальних ліній на місці підвищило ефективність будівництва на 40%.

У виданні зауважили, що Caipeng Solar-Storage Power Station стала "найвисокогірнішою сонячною електростанцією у світі". Раніше "найвищим" проєктом зі встановлення сонячних батарей і накопичувачів комунального масштабу була станція на висоті 4 700 метрів у Тибеті.

Нагадаємо, компанія PV Hardware USA розробила новий алгоритм сонячного трекера для поліпшення збору енергії в похмуру погоду.

Також повідомлялося, що вчені досліджували продуктивність сонячних панелей, інтегрованих у фасади, виявивши, що ці системи працюють краще, ніж очікувалося.