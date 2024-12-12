Більше енергії та менше поломок: на що здатні сонячні панелі з передовим ШІ

Штучний інтелект може підвищити вироблення електроенергії, одночасно знизивши витрати на обслуговування систем.

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Американська компанія Enphase Energy, яка виробляє сонячні мікроінвертори, накопичувачі енергії та зарядні станції, інтегрує у свої системи сонячної енергетики штучний інтелект (ШІ). Про це пише Jomfruland.net.

Компанія впроваджує передовий штучний інтелект у свою вже відому технологію мікроінверторів для сонячних панелей. ШІ в системах Enphas безперервно аналізує дані про продуктивність, забезпечуючи оптимальну роботу і довговічність установок.

Повідомляється, завдяки ШІ сонячні панелі можуть плавно підлаштовуватися під мінливе сонячне світло і погодні умови. Це дає змогу отримувати максимальну кількість енергії незалежно від мінливості навколишнього середовища.

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Крім того, ШІ покращує обслуговування систем Enphase, запобігаючи їх поломці. Аналізуючи дані в режимі реального часу, ШІ може виявити потенційні проблеми, до того, як вони призведуть до збоїв у роботі системи, що скорочує час простою і економить витрати на обслуговування.

Також повідомляється, що платформи ШІ оснащені надійними засобами захисту даних, що забезпечує захист інформації споживачів і системних операцій від потенційних кіберзагроз.

Нагадаємо, вчені з Університету Твенте в Нідерландах і оператор системи електропередачі Tennet з 2018-го до 2023 року досліджували продуктивність сонячних панелей, інтегрованих у фасади, виявивши, що ці системи працюють краще, ніж очікувалося.

Зі свого боку американський стартап DartSolar представив розсувний багажник із сонячними батареями для дахів електромобілів, що дає змогу збільшити запас ходу без необхідності підключення до зарядного пристрою.