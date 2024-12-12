Больше энергии и меньше поломок: на что способны солнечные панели с передовым ИИ

Искусственный интеллект может повысить выработку электроэнергии, одновременно снизив расходы на обслуживание систем.

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Американская компания Enphase Energy, которая производит солнечные микроинверторы, накопители энергии и зарядные станции, интегрирует в свои системы солнечной энергетики искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет Jomfruland.net.

Компания внедряет передовой искусственный интеллект в свою уже известную технологию микроинверторов для солнечных панелей. ИИ в системах Enphas непрерывно анализирует данные о производительности, обеспечивая оптимальную работу и долговечность установок.

Сообщается, благодаря ИИ солнечные панели могут плавно подстраиваться под меняющийся солнечный свет и погодные условия. Это позволяет получать максимальное количество энергии независимо от изменчивости окружающей среды.

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Кроме того, ИИ улучшает обслуживание систем Enphase, предотвращая их поломку. Анализируя данные в режиме реального времени, ИИ может выявить потенциальные проблемы, до того, как они приведут к сбоям в работе системы, что сокращает время простоя и экономит затраты на обслуживание.

Также сообщается, что платформы ИИ оснащены надежными средствами защиты данных, что обеспечивает защиту информации потребителей и системных операций от потенциальных киберугроз.

Напомним, ученые из Университета Твенте в Нидерландах и оператор системы электропередачи Tennet с 2018-го по 2023 год исследовали производительность солнечных панелей, интегрированных в фасады, выявив, что эти системы работают лучше, чем ожидалось.

В свою очередь американский стартап DartSolar представил раздвижной багажник с солнечными батареями для крыш электромобилей, который позволяет увеличить запас хода без необходимости подключения к зарядному устройству.