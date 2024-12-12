На 20% больше энергии в пасмурные дни: найден способ улучшить солнечные панели (фото)

Трекер с новым алгоритмом не только рассчитывает оптимальный солнечных наклон панелей в плохую погоду, но и экономит энергию.

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Компания PV Hardware USA разработала новый алгоритм солнечного трекера для улучшения сбора энергии в пасмурную погоду. Об этом пишет портал pv magazine.

Как отмечают в издании, традиционные трекеры позволяют солнечным панелям вырабатывать некоторое количество энергии в пасмурные дни, но часто этого недостаточно. Алгоритм Diffuse Control был разработан, чтобы панели могли улавливать максимальное количество солнечного света, минимизируя при этом потребление энергии двигателем.

Сообщается, что по сравнению с традиционными методами отслеживания солнца новый алгоритм может увеличить сбор энергии в пасмурные дни на 20%. Diffuse Control определяет оптимальный наклон панели для сбора энергии, используя данные о погоде в реальном времени, собранные с датчиков, размещенных вокруг солнечной электростанции.

Принцип работы Diffuse Control Фото: PV Hardware

Как объясняет производитель, Diffuse Control оснащен искусственным интеллектом (ИИ), который использует набор расчетов из значений глобальной горизонтальной освещенности (GHI) и прямой горизонтальной освещенности (DHI), чтобы оценить, получит ли панель выгоду от того или иного положения.

По данным компании, большинство обычных солнечных трекеров заставляют панели двигаться фиксированное количество раз постепенно и понемногу в течение дня. Они не адаптируются к изменяющимся условиям освещенности, что может повлечь за собой множество ненужных движений в пасмурную погоду.

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В свою очередь PV Hardware разработала Dynamic Step — алгоритм, который анализирует уровень излучения и обновляет заданное значение только тогда, когда относительный захват энергии приносит прибыль. Это позволяет избегать ненужного движения и потребления энергии. Сочетание Dynamic Step с Diffuse Control снижает потребление энергии двигателем на 30% по сравнению с традиционным отслеживанием солнца.

"Используя новые модели улавливания солнечной энергии, мы теперь понимаем, что измерение интенсивности окружающего излучения — это лучший способ рассчитать наклон панели в ненастную погоду", — заявил менеджер по электронике и управлению компании PV Hardware Оскар Кабреро.

Напомним, ученые исследовали производительность солнечных панелей, интегрированных в фасады, выявив, что эти системы работают лучше, чем ожидалось.

Также сообщалось, что компания Vaisala выпустила ультразвуковой датчик ветра для оптимизации производительности ветряных турбин, получивший название WM80.