Солнечную энергию будут добывать необычным способом из космоса: что придумали ученые

Американский стартап Aetherflux, разработавший новую технологию космической солнечной энергетики, привлек 50 млн долларов. Демонстрационное оборудование будет запущено на орбиту в 2026 году.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Вместо больших массивов на геостационарной орбите, а низкую околоземную орбиту отправят группировку модульных спутников.

Недавно компания Aetherflux объявила, что привлекла 50 млн долларов в раунде серии A. Breakthrough Energy Ventures и NEA также приняли участие в раунде.

Космический стартап впервые объявил о своих планах в октябре прошлого года. Компанию основал генеральный директор Байджу Бхатт, отец которого был ученым NASA. У самого Бхатта есть опыт работы в сфере финансовых услуг. Изначально он сам финансировал фирму, вложив 10 млн долларов.

Спутники Aetherflux предназначены для сбора солнечной энергии и последующей ее передачи на Землю с помощью лазеров. Традиционно ученые предлагали использовать большие массивы на геостационарной орбите. Они собирали бы солнечную энергию и передавали ее на Землю с помощью микроволновых лучей на крупных наземных станциях.

Главное преимущество разработки космической солнечной энергетической группировки заключается в том, что она модульная и может многократно совершенствоваться и масштабироваться. По словам Бхатта, традиционные концепции больше основаны на подходе "все или ничего", который сдерживает развитие технологий.

Aetherflux продемонстрировала передачу энергии в лабораторных условиях. Далее она намерена испытать свою технологию в космосе. Группировка спутников будет доставлена при помощи космического корабля компании Apex. Космический корабль "киловаттного класса" будет запущен на борту миссии SpaceX Transporter, запланированной на 2026 год.

После выхода на орбиту спутники Aetherflux начнут передавать энергию обратно на Землю с помощью инфракрасного лазера с размером пятна 10 м. Компания заявляет, что улучшит эту способность по мере усовершенствования своего проекта.

В отличие от больших массивов на геостационарной орбите, которые всегда будут находиться на солнечном свете, спутникам Aetherflux потребуется хранилище энергии. Меньшие спутники будут летать на низкой околоземной орбите, поэтому они должны работать в ночное время.

Ранее мы писали, что из космоса на Землю пойдет "дождь" энергии. В рассказе 1941 года "Логика" Айзек Азимов повествует о космической станции, которая снабжает планеты энергией с помощью микроволн. С той поры ученые пытались найти способ сделать возможным такой режим энергоснабжения.