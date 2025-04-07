100-летнее предсказание подтвердилось — из космоса на Землю пойдет "дождь" энергии

В рассказе 1941 года "Логика" Айзек Азимов повествует о космической станции, которая снабжает планеты энергией с помощью микроволн. С той поры ученые пытались найти способ сделать возможным такой режим энергоснабжения.

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Об этом пишет издание ecoticias.com.

Предыдущие попытки передачи энергии из космоса на Землю были направлены на использование больших сетей солнечных панелей на геостационарной орбите. Эти конструкции передают энергию с помощью микроволн.

Поскольку солнечные лучи сильнее за пределами земной атмосферы, фотоэлементы в космосе будут вырабатывать возобновляемую энергию беспрецедентными темпами. Основная проблема, препятствующая воплощению космической солнечной энергетики (SBSP), заключается в том, что стоимость таких систем может превысить их выход энергии. Однако предприниматель-миллиардер Бхайджу Бхатта, возможно, сможет это изменить.

Бхатт, генеральный директор и основатель Aetherflux, планирует внедрить новый проект, который будет использовать группировку меньших спутников на низкой околоземной орбите, в отличие от старого проекта. Эта модульная конструкция будет легче и включит инфракрасные лазеры для передачи энергии на Землю, а не микроволны, предложенные ранее. По словам Бхатта, задумка может быть реализована на относительно небольшом космическом корабле.

Тем не менее, проект удовлетворит треть энергетических потребностей ЕС. Полученная энергия может быть доставлена ​​практически куда угодно. Это соответствует цели Aetherflux по обслуживанию районов, испытывающих дефицит и ненадежность в плане электроэнергии.

Проект Бхатта, хотя и, безусловно, амбициозен, сталкивается с проблемами. Согласно недавним исследованиям Европейского космического агентства (ESA), капитал, необходимый для создания такой инфраструктуры, будет огромным. Но Бхатт уверен, что его проект будет работать лучше, чем предыдущие, требующие размещения спутников на геостационарной орбите. Вместо того, чтобы размещать спутники на высоте 36 000 км над Землей, Бхатт хочет размещать спутники на высоте 500 км, что сократит расходы на запуск и обслуживание.

На данный момент проект собрал около 10 млн долларов, — не слишком много, т.к. инвесторов беспокоит то, какое влияние могут оказать мощные лазеры на атмосферу Земли. Важно сопоставить выгоду для отрасли возобновляемой энергетики с потенциальным непосредственным воздействием проекта на окружающую среду. Очевидно, что необходим целостный подход к защите окружающей среды.

Трудно сказать с уверенностью, как будет выглядеть будущее SBSP. Очевидно, что проект сталкивается с многочисленными проблемами. Но также очевидна решимость сделать реальностью то, что Азимов описал почти 100 лет назад, пишет СМИ.

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