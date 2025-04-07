100-річне передбачення підтвердилося — з космосу на Землю піде "дощ" енергії

В оповіданні 1941 року "Логіка" Айзек Азімов оповідає про космічну станцію, яка постачає планети енергією за допомогою мікрохвиль. З того часу вчені намагалися знайти спосіб зробити можливим такий режим енергопостачання.

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Про це пише видання ecoticias.com.

Попередні спроби передачі енергії з космосу на Землю були спрямовані на використання великих мереж сонячних панелей на геостаціонарній орбіті. Ці конструкції передають енергію за допомогою мікрохвиль.

Оскільки сонячне проміння сильніше за межами земної атмосфери, фотоелементи в космосі вироблятимуть відновлювану енергію безпрецедентними темпами. Основна проблема, що перешкоджає втіленню космічної сонячної енергетики (SBSP), полягає в тому, що вартість таких систем може перевищити їхній вихід енергії. Однак підприємець-мільярдер Бхайджу Бхатта, можливо, зможе це змінити.

Бхатт, генеральний директор і засновник Aetherflux, планує впровадити новий проект, який буде використовувати угруповання менших супутників на низькій навколоземній орбіті, на відміну від старого проекту. Ця модульна конструкція буде легшою і включить інфрачервоні лазери для передачі енергії на Землю, а не мікрохвилі, запропоновані раніше. За словами Бхатта, задумка може бути реалізована на відносно невеликому космічному кораблі.

Проте проєкт задовольнить третину енергетичних потреб ЄС. Отримана енергія може бути доставлена практично куди завгодно. Це відповідає меті Aetherflux з обслуговування районів, які відчувають дефіцит і ненадійність у плані електроенергії.

Проєкт Бхатта, хоча і, безумовно, амбітний, стикається з проблемами. Згідно з недавніми дослідженнями Європейського космічного агентства (ESA), капітал, необхідний для створення такої інфраструктури, буде величезним. Але Бхатт упевнений, що його проєкт працюватиме краще, ніж попередні, які вимагають розміщення супутників на геостаціонарній орбіті. Замість того, щоб розміщувати супутники на висоті 36 000 км над Землею, Бхатт хоче розміщувати супутники на висоті 500 км, що скоротить витрати на запуск і обслуговування.

Наразі проєкт зібрав близько 10 млн доларів, — не надто багато, тому що інвесторів турбує те, який вплив можуть мати потужні лазери на атмосферу Землі. Важливо зіставити вигоду для галузі відновлюваної енергетики з потенційним безпосереднім впливом проекту на навколишнє середовище. Очевидно, що необхідний цілісний підхід до захисту навколишнього середовища.

Важко сказати з упевненістю, який вигляд матиме майбутнє SBSP. Очевидно, що проект стикається з численними проблемами. Але також очевидна рішучість зробити реальністю те, що Азімов описав майже 100 років тому, пише ЗМІ.

Раніше ми писали, що створено "розумну" сонячну панель для вікон. Вчені з Політехнічного університету Мадрида в Іспанії розробили напівпрозору сонячну панель, яку можна вбудувати у фасад будівлі.