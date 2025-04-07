Фасад будинку генеруватиме енергію: створено "розумну" сонячну панель для вікон

Вчені з Політехнічного університету Мадрида в Іспанії розробили напівпрозору сонячну панель, яку можна вбудувати у фасад будівлі.

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Про нову технологію пише pv magazine. За даними порталу, вбудований у будівлю фотоелектричний модуль (BIPV) працює як "розумне" жалюзі, захищаючи кімнату від прямого світла, але водночас знижуючи потребу в штучному денному освітленні.

"Модуль призначений для використання як напівпрозорий елемент оболонки будівлі. Його можна інтегрувати в горизонтальні елементи покрівлі та вертикальні елементи фасаду, де не потрібен прямий вид на зовнішній бік", — зазначили вчені.

Розробники стверджують, що система має високу потужність, оскільки вона збирає все пряме світло, що падає на ділянку апертури, тоді як сонячні елементи у звичайних напівпрозорих модулях розташовані таким чином, щоб пропускати певну кількість світла для денного освітлення.

Крім того, сонячна панель може перемикатися між різними рівнями пропускання світла. Є можливість активного управління кількістю прямого світла на основі приписів користувача або екологічних потреб, що неможливо у звичайних напівпрозорих модулях.

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"Ця та інші новинки розв'яжуть деякі технічні проблеми звичайного сонячного скла або напівпрозорих фотоелектричних модулів для архітектурної інтеграції, які перешкоджають більш швидкому проникненню BIPV у будівельний сектор", — заявила провідний автор дослідження Альмудена Гарсія Санчес.

Нагадаємо, турецька компанія Spacelis розробляє гнучкі тандемні сонячні елементи на основі перовскіту й органічного матеріалу для застосування в аерокосмічній галузі, польовому зв'язку та безпілотних системах.

Зі свого боку дослідники з Інституту Фраунгофера розробили різнокольорові сонячні панелі, які можна вбудувати в екстер'єр будівлі практично непомітно та без істотної втрати ефективності.