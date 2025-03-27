Майже непомітні: створено сонячні панелі, які "зливаються" з поверхнею

Завдяки технології MorphoColor сонячні панелі можна легко адаптувати до різних покриттів, зокрема до фасадів або автомобілів.

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Дослідники з Інституту Фраунгофера розробили різнокольорові сонячні панелі, які можна вбудувати в екстер'єр будівлі практично непомітно і без істотної втрати ефективності. Про це пише портал ECOticias.

Зазначимо, що тайванський художник і дизайнер Ши Вей-Чіе самостійно конструює різнокольорові сонячні панелі, використовуючи чутливі до барвника сонячні елементи (DSSC), проте ефективність таких панелей відносно низька. Своєю чергою нові кольорові панелі засновані на технології MorphoColor, натхненній крилами метелика морфо.

Як пояснює доктор Томас Кройер, крила метелика морфо містять ефекти інтерференції з низькими втратами, що дає змогу їхнім фотонним 3D-структурам виробляти стабільні яскраві кольори. Вчені використовували ідентичну структуру до скляних покриттів для сонячних панелей, що дало їм змогу створювати кольорові панелі, не впливаючи на їхню експлуатаційну ефективність.

Технологія забезпечує довговічність кольорів, при цьому запобігаючи втратам енергії, що є значним прогресом у продуктивності та зовнішньому вигляді сонячних панелей. Так, згідно з лабораторними випробуваннями, сонячні панелі, покриті MorphoColor генерують близько 95% енергії, виробленої стандартними сонячними панелями.

Такі сонячні панелі "зливаються" із зовнішніми поверхнями, залишаючись практично непомітними для людського ока. Це розв'язує естетичну проблему сонячних панелей, яка турбує багатьох архітекторів і дизайнерів.

За словами дослідника доктора Олівера Хена, покриття сумісне з усіма поширеними сонячними технологіями, доступними на ринку або які з'являться в майбутньому. Технологія може вироблятися в промислових масштабах за недорогими цінами і легко адаптується до різних поверхонь, що дає змогу застосовувати її на фасадах будівель і транспортних засобах.

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"Струмопровідне клейове з'єднання сонячних елементів усуває необхідність у відбивних металевих з'єднувачах між елементами, що забезпечує однорідний зовнішній вигляд. Це означає, що технологія сонячних елементів залишається повністю невидимою за кольоровим шаром. А це, своєю чергою, забезпечує естетично приємну та повну візуальну інтеграцію у фасади або дахи", — підкреслив Хен.

Нагадаємо, міжнародна дослідницька група розробила в рамках проєкту CitySolar тандемний сонячний елемент із прозорістю 30%, досягнувши рекордної для прозорих сонячних елементів ефективності в 12,3%.