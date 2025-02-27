Генератори замість вікон: дизайнер створює прозорі сонячні панелі своїми руками (відео)

Незвичайні саморобні панелі з різнокольоровими візерунками можуть слугувати декором, генеруючи при цьому зелену електроенергію.

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Тайванський художник і дизайнер Ши Вей-Чіе самостійно конструює сонячні елементи, створюючи з них напівпрозорі декоративні сонячні панелі. Про це пише портал Hackster.io.

Ши Вей-Чіе створює напівпрозорі сонячні панелі

Як зазначають у виданні, всі фотоелектричні сонячні панелі працюють однаково, перетворюючи сонячне світло на електрику. Але матеріали і методи, що використовуються для використання цього фотоелектричного ефекту, різняться.

Більшість виробників сонячних панелей використовують технологію кремнієвих пластин, що вимагає складного обладнання. Зі свого боку Ши Вей-Чіе виробляє панелі з DSSC (чутливими до барвника сонячними елементами). Ця технологія досить неефективна, але проста і доступна за ціною.

Структура сонячного елемента DSSC Фото: hackster.io

Типова сонячна комірка DSSC має шарувату конструкцію, що нагадує сендвіч. Зовнішні шари зроблені зі скла, щоб утримувати внутрішні шари і забезпечувати захист, а також пропускати світло. Потім з одного боку знаходиться анодний шар, а з іншого — катодний. Анод зазвичай являє собою діоксид титану, а катод — платиновий каталізатор. Середній шар між анодом і катодом — це розчин електроліту.

Для поліпшення поглинання світла діоксид титану отримує барвник, звідси й походить частина назви "чутливий до барвника". Зазвичай барвник вибирають, виходячи з ефективності. Однак ефективність не є пріоритетом, можна використовувати інші барвники, як це робить Ши Вей-Чі.

Декоративна сонячна панель Фото: Shih Wei Chieh/Instagram Декоративна сонячна панель Фото: Shih Wei Chieh/Instagram

Художник використовує барвники на рослинній основі, які не такі гарні, як звичайні, але дають змогу створювати панелі з унікальним дизайном. Шари наносять за допомогою техніки трафаретного друку, яка дає змогу створювати візерунки і навіть ілюстрації.

Створюються панелі у спеціально обладнаній майстерні. Два найважливіші інструменти для роботи — це піч і машина для трафаретного друку. За словами Ши Вей-Чі, найскладніша частина роботи — це з'єднати два аркуші разом, залишивши між ними зазор для впорскування рідкого електролітного розчину, та запечатати їх.

Майстерня Ши Вей-Чіе Фото: Shih Wei Chieh/Instagram

У виданні наголосили, що подібні панелі не дуже практичні і виробляють максимум 2,051 МВт енергії на см². Крім того, з часом барвник може вицвітати на сонці, знижуючи ефективність панелей.

Незважаючи на низьку ефективність, ці різнокольорові панелі мають потенціал у декорі. Наприклад, ними можна замінити вікна в кафе і магазинах, які розташовані на перших поверхах багатоповерхових будівель і не можуть використовувати звичайні панелі на даху.

Декоративна сонячна панель Фото: Shih Wei Chieh/Instagram

Нагадаємо, американський студент Роберт Сміт сам зібрав сонячну панель потужністю 63 Вт і написав покрокову інструкцію, яку оснастив фотографіями для ілюстрації процесу роботи.