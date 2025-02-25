Прорив у сонячній енергетиці: панелі з перовскіту показали рекордну ефективність
За словами дослідників, їм вдалося вирішити важливу проблему перовскітних сонячних панелей, оптимізувавши їхню структуру.
Науковці розробили покращений сонячний елемент на основі перовскіту, який досяг рекордної ефективності перетворення енергії в 31,16%. Про це пише портал SolarQuarter.
Перовскітні сонячні панелі розглядаються як альтернатива традиційним кремнієвим панелям через їхню високу ефективність і нижчі витрати на виробництво. Однак через проблеми з довготривалою стабільністю ці панелі не використовуються у великих масштабах.
Щоб розв'язати цю проблему, дослідники оптимізували структуру сонячного елемента, впровадивши новий багатошаровий дизайн, що об'єднує двовимірні (2D) і тривимірні (3D) перовскітні матеріали. Таким чином вони поліпшили як стабільність, так і ефективність комірки.
Повідомляється, що поліпшена структура продемонструвала хороші показники продуктивності, включно з більш високою щільністю струму і вихідною напругою. Сонячний елемент також досяг рекордної ефективності в 31,16%.Важливо
У виданні наголосили, що ця інноваційна технологія може прокласти шлях до більш довговічних і комерційно життєздатних сонячних панелей на основі перовскіту. Прорив став результатом спільних зусиль учених з інститутів в Індії, Швеції та інших країнах.
Нагадаємо, група дослідників з Індійського технологічного інституту (IIT) спроєктувала і виготовила двосторонні сонячні елементи, які мають високу прозорість для інфрачервоного світла.