Прорив у сонячній енергетиці: панелі з перовскіту показали рекордну ефективність

За словами дослідників, їм вдалося вирішити важливу проблему перовскітних сонячних панелей, оптимізувавши їхню структуру.

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Науковці розробили покращений сонячний елемент на основі перовскіту, який досяг рекордної ефективності перетворення енергії в 31,16%. Про це пише портал SolarQuarter.

Перовскітні сонячні панелі розглядаються як альтернатива традиційним кремнієвим панелям через їхню високу ефективність і нижчі витрати на виробництво. Однак через проблеми з довготривалою стабільністю ці панелі не використовуються у великих масштабах.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники оптимізували структуру сонячного елемента, впровадивши новий багатошаровий дизайн, що об'єднує двовимірні (2D) і тривимірні (3D) перовскітні матеріали. Таким чином вони поліпшили як стабільність, так і ефективність комірки.

Повідомляється, що поліпшена структура продемонструвала хороші показники продуктивності, включно з більш високою щільністю струму і вихідною напругою. Сонячний елемент також досяг рекордної ефективності в 31,16%.

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У виданні наголосили, що ця інноваційна технологія може прокласти шлях до більш довговічних і комерційно життєздатних сонячних панелей на основі перовскіту. Прорив став результатом спільних зусиль учених з інститутів в Індії, Швеції та інших країнах.

Нагадаємо, група дослідників з Індійського технологічного інституту (IIT) спроєктувала і виготовила двосторонні сонячні елементи, які мають високу прозорість для інфрачервоного світла.