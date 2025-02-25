Прорыв в солнечной энергетике: панели из перовскита показали рекордную эффективность

По словам исследователей, им удалось решить важную проблему перовскитных солнечных панелей, оптимизировав их структуру.

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Ученые разработали улучшенный солнечный элемент на основе перовскита, который достиг рекордной эффективности преобразования энергии в 31,16%. Об этом пишет портал SolarQuarter.

Перовскитные солнечные панели рассматриваются как альтернатива традиционным кремниевым панелям из-за их высокой эффективности и более низких затрат на производство. Однако из-за проблем с долговременной стабильностью эти панели не используются в больших масштабах.

Чтобы решить эту проблему, исследователи оптимизировали структуру солнечного элемента, внедрив новый многослойный дизайн, объединяющий двумерные (2D) и трехмерные (3D) перовскитные материалы. Таким образом они улучшили как стабильность, так и эффективность ячейки.

Сообщается, что улучшенная структура продемонстрировала хорошие показатели производительности, включая более высокую плотность тока и выходное напряжение. Солнечный элемент также достиг рекордной эффективности в 31,16%.

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В издании подчеркнули, что эта инновационная технология может проложить путь к более долговечным и коммерчески жизнеспособным солнечным панелям на основе перовскита. Прорыв стал результатом совместных усилий ученых из институтов в Индии, Швеции и других странах.

Напомним, группа исследователей из Индийского технологического института (IIT) спроектировала и изготовила двусторонние солнечные элементы, которые обладают высокой прозрачностью для инфракрасного света.