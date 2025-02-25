Прорыв в солнечной энергетике: панели из перовскита показали рекордную эффективность
По словам исследователей, им удалось решить важную проблему перовскитных солнечных панелей, оптимизировав их структуру.
Ученые разработали улучшенный солнечный элемент на основе перовскита, который достиг рекордной эффективности преобразования энергии в 31,16%. Об этом пишет портал SolarQuarter.
Перовскитные солнечные панели рассматриваются как альтернатива традиционным кремниевым панелям из-за их высокой эффективности и более низких затрат на производство. Однако из-за проблем с долговременной стабильностью эти панели не используются в больших масштабах.
Чтобы решить эту проблему, исследователи оптимизировали структуру солнечного элемента, внедрив новый многослойный дизайн, объединяющий двумерные (2D) и трехмерные (3D) перовскитные материалы. Таким образом они улучшили как стабильность, так и эффективность ячейки.
Сообщается, что улучшенная структура продемонстрировала хорошие показатели производительности, включая более высокую плотность тока и выходное напряжение. Солнечный элемент также достиг рекордной эффективности в 31,16%.Важно
В издании подчеркнули, что эта инновационная технология может проложить путь к более долговечным и коммерчески жизнеспособным солнечным панелям на основе перовскита. Прорыв стал результатом совместных усилий ученых из институтов в Индии, Швеции и других странах.
Напомним, группа исследователей из Индийского технологического института (IIT) спроектировала и изготовила двусторонние солнечные элементы, которые обладают высокой прозрачностью для инфракрасного света.