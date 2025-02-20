В 1000 раз мощнее обычных: в Японии разработали первую титановую солнечную панель

Ученые нашли способ снизить стоимость титана для производства солнечных панелей, однако им еще предстоит решить некоторые проблемы.

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Исследователи из Токийского университета разработали первую солнечную панель с использованием диоксида титана (TiO₂) и селена (Se), которая может генерировать гораздо больше электроэнергии, чем традиционные панели на основе кремния. Об этом пишет портал Unión Rayo.

Сообщается, что титаново-селеновые панели оказались более эффективными благодаря передовому производственному процессу, который точно контролирует взаимодействие между этими материалами.

Исследователи выявили, что за счет снижения негативного воздействия теллура на структуру селена улучшается адгезия между слоями TiO₂ и Se, что позволяет повысить эффективность преобразования энергии. Считается, что титановые панели могут быть в 1000 раз мощнее кремниевых.

Титан — это чрезвычайно устойчивый и стойкий к коррозии материал, однако высокая себестоимость ограничивает его использование. В связи с этим, один из пунктов исследования посвящен разработке новых методов производства титана, которые бы снижали его цену.

Чтобы решить проблему стоимости титана, ученые предложили использовать для очистки титана иттрий. Традиционные методы включают высокие температуры и дорогостоящие химические процессы, но этот новый подход упрощает производство и сокращает расходы, делая титан гораздо более практичным материалом для солнечных панелей.

Иттрий содержится в редких минералах и используется во всем: от светодиодных экранов до сверхпроводников. В данном случае его ценность заключается в способности очищать титан, снижая затраты и улучшая его применение в солнечной энергетике.

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При этом иттрий оставляет микроскопические примеси в конечном титане, что может снижать его долговечность. Для того чтобы этот материал можно было использовать в больших масштабах, исследователи должны найти способ, чтобы эти остатки исчезли.

"Если им удастся преодолеть это препятствие, титановая революция может навсегда изменить производство возобновляемой энергии", — отметили в издании.

Напомним, бразильский производитель пластика Azul Pack разработал отражающую мембрану, которая повышает эффективность двусторонних солнечных панелей.

В свою очередь австралийская компания Boral испытала новый песок для бетона, включающий измельченное стекло из отработанных солнечных панелей.