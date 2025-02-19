Китай больше не нужен: создана дешевая солнечная панель без редкоземельных элементов

Вместо традиционных солнечных панелей ученые создали легкую и гибкую пленку, которую можно приклеить практически ее где угодно.

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Исследователи из Шеффилдского университета в партнерстве с британской компанией Power Roll разработали новую конструкцию солнечных панелей, которая исключила использование дорогих и дефицитных редкоземельных элементов. Об этом говорится на официальном сайте Шеффилдского университета.

Обычные солнечные ячейки используют сэндвич-структуру, состоящую из ряда слоев, нанесенных в определенном порядке. В свою очередь новые ячейки имеют все электрические контакты на задней стороне устройства, что упрощает и удешевляет производство.

Эти солнечные элементы изготавливаются путем тиснения крошечных канавок в пластиковой пленке с последующим заполнением их перовскитным материалом. Они также не требуют использования редких и дорогих материалов, таких как индий.

Данная технология позволяет производить легкие солнечные пленки, которые можно использовать не только на крышах, но и на других поверхностях, обычно не выдерживающих вес солнечных панелей. Низка стоимость этих гибких панелей может ускорить развертывание солнечной энергетики, особенно в развивающихся странах.

"Главное преимущество этих гибких пленок заключается в том, что панель можно приклеить к любой поверхности. В Великобритании в настоящее время вам придется дважды подумать, прежде чем добавлять толстые солнечные панели на относительно хрупкие крыши, которые на самом деле не рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку. С этой легкой солнечной технологией вы можете, по сути, приклеить ее где угодно", — отметил профессор Дэвид Лидзей из Школы математических и физических наук Шеффилдского университета.

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Для проверки структуры и состава новых солнечных элементов был использован нанозондовый микроскоп с жестким рентгеновским излучением в Diamond Light Source в Оксфордшире. Подробные снимки солнечных элементов также помогли обнаружить скрытые проблемы, такие как пустые пространства, дефекты и границы между крошечными кристаллами в полупроводниковом материале.

Напомним, в настоящее время Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, необходимых для производства современной электроники. Пекин поставляет около 85–95% очищенных редкоземельных минералов в мире.

Также сообщалось, что службы безопасности Великобритании проверяют роль Китая в британской энергетической системе на фоне опасений по поводу влияния Пекина на стратегическую национальную инфраструктуру.