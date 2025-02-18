Угроза для безопасности: в Британии опасаются "шпионских" ветряных турбин из Китая

MI5 проводит расследование, чтобы оценить угрозу от таких китайских технологий, как солнечные панели, ветрогенераторы и батареи.

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Службы безопасности Великобритании проверяют роль Китая в британской энергетической системе на фоне опасений по поводу влияния Пекина на стратегическую национальную инфраструктуру. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что MI5 в первую очередь обеспокоена потенциальным доступом Китая к конфиденциальной информации, которую может получить Пекин. Это может быть мониторинг морской активности, например, местонахождения и перемещения активов Королевского флота. Также есть опасения касательно влияния КНР на стратегические активы, такие как производство энергии.

"Это связано с промышленной стратегией, с общими вопросами о том, откуда мы получаем наши вещи, и с угрозой для безопасности", — сказал один из британских чиновников.

По словам источников, знакомых с ситуацией, MI5 помогает установить, в какой степени использование китайских технологий, таких как солнечные панели или промышленные аккумуляторы, может представлять потенциальную угрозу безопасности в будущем. Результаты расследования будут опубликованы в рамках более обширного "аудита" отношений Великобритании и Китая позднее в 2025 году.

В издании также отметили, что на этой неделе депутаты Палаты общин столкнулись с конфликтом из-за предложения частной китайской компании Mingyang по поставке ветряных турбин для строительства ветроэлектростанции Green Volt в шотландских водах. Некоторые опасаются, что Green Volt может быть использована для шпионских датчиков.

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Не только для генерации энергии: ветряным турбинам придумали военное применение

"Эксперты по безопасности предупреждают, что датчики могут шпионить за британскими морями, программами по строительству подводных лодок и расположением нашей энергетической инфраструктуры", — заявил теневой министр энергетики Великобритании Эндрю Боуи.

Mingyang заявила, что откроет завод по производству турбин в Шотландии, если ее выберут в качестве поставщика турбин для Green Volt. В свою очередь разработчики Green Volt утверждают, что поставщик турбин для проекта пока не подтвержден. При этом Эндрю Боуи выразил обеспокоенность тем, что Министерство финансов, вероятно, решило дать зеленый свет Mingyang.

"Эта зеленая революция будет иметь маркировку "сделано в Китае". Контролируемая Китаем технология, внедренная в нашу критическую энергетическую инфраструктуру, очевидно, представляет угрозу нашей безопасности", — заявил теневой министр энергетики Великобритании Эндрю Боуи.

Как отмечают в издании, правительство Великобритании поставило цель декарбонизировать энергетический сектор страны к 2030 году. Это потребует значительного увеличения количества ветряных турбин, солнечных панелей и аккумуляторов.

Напомним, бывший глава MI5 Ричард Дирлав предостерег от опоры на Китай в энергетической инфраструктуре. По его словам, Пекин имеет возможность "перепрограммировать" любые компоненты, подключенные к энергетической сети Британии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении проводить политику отказа от строительства ветряных электростанций во время своего второго срока. По мнению политика, ветряные электростанции слишком дорогие и наносят вред окружающей среде.