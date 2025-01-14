Можно "перепрограммировать": ветряные турбины из Китая угрожают Британии, – экс-глава МИ-6

По словам бывшего начальника британской разведки, Пекин может ослабить промышленную базу Великобритании, вмешиваясь в энергосистему страны.

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Бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Дирлав предупредил об опасности, связанной с ветряными турбинами китайского производства на территории страны. Об этом он сказал в комментарии газете The Times.

Как отмечают в издании, британские дипломаты ведут переговоры с "ведущими китайскими ветроэнергетическими компаниями" об инвестициях в разного рода предприятия на территории Британии.

В свою очередь Ричард Дирлав предостерег от опоры на Китай в энергетической инфраструктуре. По его словам, Китай имеет возможность "перепрограммировать" любые компоненты, подключенные к энергетической сети Британии.

"Каждая китайская отрасль промышленности подчиняется руководству Коммунистической партии. Если приказ — "прыгай", ответ должен быть "как высоко", у них нет возможности сказать "нет", — подчеркнул он.

Экс-глава МИ-6 также предположил, что британский министр энергетики Эд Милибэнд намерен проигнорировать советы служб безопасности в пользу "идеологически мотивированного" толчка к достижению нулевых выбросов углерода.

"Я уверен, что китайцы в полном восторге от того, что могут способствовать ослаблению нашей промышленной базы. Мы торопимся создать экономику с нулевым выбросом углерода, зависящую от возобновляемых источников энергии, что в конечном итоге ослабит наше экономическое положение", — сказал Ричард Дирлав.

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Согласно анализу издания, китайские компании финансировали или поставляли детали по крайней мере для 14 из 50 проектов морских ветровых электростанций в Великобритании, которые находятся в эксплуатации или на поздней стадии разработки. Компании, принадлежащие правительству КНР, имеют крупные доли в трех проектах, которые в совокупности производят достаточно энергии для обеспечения до двух миллионов домов.

Кроме того, по данным журналистов, до 40% солнечных панелей в Великобритании производятся китайскими компаниями, связанными с принудительным трудом уйгурских мусульман на востоке страны.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении проводить политику отказа от строительства ветряных электростанций во время своего второго срока. По его мнению, турбины слишком дорогие и наносят вред окружающей среде.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц также выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, заявив, что они "уродливые и не вписываются в ландшафт".