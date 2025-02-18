Загроза для безпеки: у Британії побоюються "шпигунських" вітряних турбін із Китаю

MI5 проводить розслідування, щоб оцінити загрозу від таких китайських технологій, як сонячні панелі, вітрогенератори та батареї.

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Служби безпеки Великої Британії перевіряють роль Китаю в британській енергетичній системі на тлі побоювань щодо впливу Пекіна на стратегічну національну інфраструктуру. Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що MI5 насамперед стурбована потенційним доступом Китаю до конфіденційної інформації, яку може отримати Пекін. Це може бути моніторинг морської активності, наприклад, місцезнаходження і переміщення активів Королівського флоту. Також є побоювання щодо впливу КНР на стратегічні активи, такі як виробництво енергії.

"Це пов'язано з промисловою стратегією, із загальними питаннями про те, звідки ми отримуємо наші речі, і з загрозою для безпеки", — сказав один із британських чиновників.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, MI5 допомагає встановити, якою мірою використання китайських технологій, таких як сонячні панелі або промислові акумулятори, може становити потенційну загрозу безпеці в майбутньому. Результати розслідування опублікують у межах ширшого "аудиту" відносин Великої Британії та Китаю пізніше 2025 року.

У виданні також зазначили, що цього тижня депутати Палати громад зіткнулися з конфліктом через пропозицію приватної китайської компанії Mingyang щодо постачання вітряних турбін для будівництва вітроелектростанції Green Volt у шотландських водах. Деякі побоюються, що Green Volt може бути використана для шпигунських датчиків.

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"Експерти з безпеки попереджають, що датчики можуть шпигувати за британськими морями, програмами з будівництва підводних човнів і розташуванням нашої енергетичної інфраструктури", — заявив тіньовий міністр енергетики Великої Британії Ендрю Бові.

Mingyang заявила, що відкриє завод з виробництва турбін у Шотландії, якщо її виберуть як постачальника турбін для Green Volt. Зі свого боку розробники Green Volt стверджують, що постачальник турбін для проекту поки що не підтверджений. При цьому Ендрю Боуї висловив стурбованість тим, що Міністерство фінансів, ймовірно, вирішило дати зелене світло Mingyang.

"Ця зелена революція матиме маркування "зроблено в Китаї". Контрольована Китаєм технологія, впроваджена в нашу критичну енергетичну інфраструктуру, очевидно, становить загрозу нашій безпеці", — заявив тіньовий міністр енергетики Великої Британії Ендрю Бові.

Як зазначають у виданні, уряд Великої Британії поставив за мету декарбонізувати енергетичний сектор країни до 2030 року. Це потребуватиме значного збільшення кількості вітряних турбін, сонячних панелей і акумуляторів.

Нагадаємо, колишній глава MI5 Річард Дірлав застеріг від опори на Китай в енергетичній інфраструктурі. За його словами, Пекін має можливість "перепрограмувати" будь-які компоненти, підключені до енергетичної мережі Британії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір проводити політику відмови від будівництва вітряних електростанцій під час свого другого терміну. На думку політика, вітряні електростанції надто дорогі і завдають шкоди навколишньому середовищу.