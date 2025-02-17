Не тільки для генерації енергії: вітряним турбінам придумали військове застосування

Нанотехнології, штучний інтелект і різноманітні сенсори можуть перетворити вітряні турбіни на "очі" і "вуха" для військових.

Related video

Передові технології можуть зробити вітряні електростанції невидимими для радарів, а також перетворити їх на військове обладнання. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, нещодавно Швеція відхилила 13 запланованих проєктів з будівництва вітряних електростанцій на морі через їхній потенційний вплив на військові радіолокаційні системи. Вирішити цю проблему можна за допомогою технології Stealth, яка вже використовується в літаках.

Повідомляється, що технологія Stealth незабаром може бути використана для зменшення перешкод, які вітряні турбіни створюють військовим радіолокаційним системам. Таким чином Stealth-вітрогенератори, виготовлені з матеріалів, що поглинають радіолокаційні перешкоди, можуть стати частиною вітряних електростанцій, які співіснують з аеродромами та військовими базами.

Наприклад, ще 2016 року компанія QinetiQ розробила легкі матеріали, що поглинають радіолокаційні хвилі і могли б інтегруватися в турбіни від компанії Vestas без істотної зміни їхніх фізичних характеристик або виробничого процесу.

Застосування стелс-технології QinetiQ у цих турбінах дало змогу знизити рівень радіолокаційних перешкод до 99 %. Технологію було, зокрема, реалізовано на каталонській вітроелектростанції Ensemble Eolie, розташованій у зоні дії метеорологічного радара Opoul.

Важливо

Більше енергії та менше шуму: створено особливу насадку на вітряні турбіни (відео)

Також повідомляється, що нанотехнології, штучний інтелект і різноманітні сенсори можуть допомогти не тільки приховати вітряні турбіни від датчиків радарів, а й перетворити їх на "очі" і "вуха" для військових.

При цьому у виданні зазначили, що Stealth-турбіни можуть збільшити вартість вітряних електростанцій. Крім того, є побоювання, що радіопоглинальні матеріали, які використовують у літаках, можуть вплинути на аеродинамічні характеристики лопатей.

Нагадаємо, у Польщі розглядають розвиток морських вітряних електростанцій як можливість підвищення можливостей військового спостереження, зокрема за рахунок встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем.

Зі свого боку компанія JetWind Power встановила на території аеропорту Dallas Love Field у США перші у своєму роді контейнери, які перетворюють вітер, що створюється літаками, на чисту електроенергію.