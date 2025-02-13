Більше енергії та менше шуму: створено особливу насадку на вітряні турбіни (відео)

Система PowerCone не тільки допомагає турбіні вловлювати більше вітру, а й знижує швидкість обертання лопатей, роблячи турбіну продуктивнішою.

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Компанія Biome Renewables розробила насадку для підвищення ефективності вітряних турбін під назвою PowerCone, натхненну насінням клена. Про це йдеться на офіційному сайті Biome Renewables.

Як працює PowerCone

Як зазначають розробники, вітряні турбіни втрачають частину своєї потужності через явище, що називається кореневим витоком. По суті, це проблема повітряного потоку, коли потенційна енергія відводиться від лопатей, створюючи турбулентність. Щоб вирішити цю проблему, інженери вивчили те, як насіння клена використовує потоки повітря.

Коли насіння клена падає на землю, воно рухається повітрям за схемою найменшого опору. Насадка PowerCone побудована за схожим принципом. Це міні-лопаті, які захоплюють вітер біля основи і направляють його до зовнішньої сторони великих лопатей.

Принцип роботи PowerCone Фото: Biome Renewables

PowerCone кріпиться безпосередньо до маточини турбіни і обертається разом з ротором. Система не тільки допомагає турбіні вловлювати більше вітру, а й знижує швидкість обертання, роблячи турбіну продуктивнішою.

За даними Biome Renewables, ця розробка допомагає турбіні швидше досягти номінальної потужності, що дає змогу зменшити кут нахилу лопатей і пов'язаний із цим рівень шуму. Крім того, компанія обіцяє зростання річного виробництва енергії на 6%.

Насадка PowerCone Фото: Biome Renewables

Нагадаємо, Biome Renewables також розробила торочкуваті насадки на вітряні турбіни, натхненні крилами сови, які можуть зробити вітроелектростанції тихішими.

Зі свого боку італійський архітектор Рено П'яно розробив невелику вітряну турбіну Dragonfly Invisible Wind Turbine, конструкція якої натхненна бабкою.