Безліч вітряних турбін буде знесено: у Китаї знайшли їм несподіване застосування

Нова технологія, розроблена китайськими вченими, перетворює відпрацьовані лопаті турбін з відходів на цінний ресурс.

Related video

Дослідники з Інституту хімічної фізики Ланьчжоу при Китайській академії наук розробили технологію, яка вирішує проблему виведення з експлуатації великої кількості вітряних турбін, перетворюючи лопаті на матеріал для дорожнього покриття. Про це пише China Daily.

Останніми роками Китай пережив стрімкий стрибок у галузі вітроенергетики. Однак вітряні турбіни, розраховані на термін служби від 20 до 25 років, наближаються до виходу з експлуатації у великих кількостях. Очікується, що до 2025 року в Китаї відбудеться ціла хвиля знесення старих вітряних турбін.

Як зазначають у виданні, такі компоненти, як вежі турбін, маточини і редуктори, можуть бути перероблені як металобрухт, але утилізація лопатей — це особлива проблема. Вони виготовлені з композитних матеріалів, таких як скловолокно, вуглецеве волокно і епоксидна смола. Наразі немає масштабованого та ефективного методу переробки цих матеріалів.

Щоб розв'язати цю проблему, китайські вчені вирішили використати унікальні властивості лез, що відслужили свій термін, — легкість, високу міцність і корозійну стійкість. Шляхом дроблення і хімічної обробки їм вдалося модифікувати лопаті для використання в асфальтобетонних сумішах і цементобетоні. Таким чином проблемні деталі турбін перетворилися на цінний ресурс.

Важливо

Вирішує важливу проблему: розроблено вітряну турбіну з дерев'яними лопастями (фото)

Модифікована асфальтобетонна суміш зі старих лопатей уже пройшла випробування на ділянці шосе Цинфу на північному заході Китаю. За словами заступника гендиректора дорожньо-будівельної компанії Вана Чжаолі, за п'ять місяців на дорожньому покритті не було виявлено ні тріщин, ні відшарування матеріалу.

За словами вчених, ця технологія має пройти більше демонстраційних проєктів цього року. Керівники проєкту Тан Чжичен наголосив, що в міру розвитку технології велику кількість виведених з експлуатації лопатей можна буде переробити в цінні "міські мінеральні ресурси".

Нагадаємо, фінський стартап Reverlast, розташований у районі Отаніємі міста Еспоо, виготовляє плавучі причали зі списаних лопатей вітряних турбін, частково вирішуючи проблему їхньої утилізації.

Також повідомлялося, що у США компанія Canvus передала місту Провіденс лавки з перероблених вітряних турбін, дизайн яких розробила місцевий ландшафтний дизайнер Едді Ньюбол.