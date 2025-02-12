Множество ветряных турбин будут снесены: в Китае нашли им неожиданное применение

Новая технология, разработанная китайскими учеными, превращает отработанные лопасти турбин из отходов в ценный ресурс.

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Исследователи из Института химической физики Ланьчжоу при Китайской академии наук разработали технологию, которая решает проблему вывода из эксплуатации большого количества ветряных турбин, превращая лопасти в материал для дорожного покрытия. Об этом пишет China Daily.

В последние годы Китай пережил стремительный скачок в области ветроэнергетики. Однако ветряные турбины, рассчитанные на срок службы от 20 до 25 лет, приближаются к выходу из эксплуатации в больших количествах. Ожидается, что что к 2025 году в Китае произойдет целая волна сноса старых ветряных турбин.

Как отмечают в издании, такие компоненты, как башни турбин, ступицы и редукторы, могут быть переработаны как металлолом, но утилизация лопастей – это особая проблема. Они изготовлены из композитных материалов, таких как стекловолокно, углеродное волокно и эпоксидная смолы. В настоящее время нет масштабируемого и эффективного метода переработки этих материалов.

Чтобы решить эту проблему, китайские ученые решили использовать уникальные свойства отслуживших свой срок лезвий — легкость, высокую прочность и коррозионную стойкость. Путем дробления и химической обработки им удалось модифицировать лопасти для использования в асфальтобетонных смесях и цементобетоне. Таким образом проблемные детали турбин превратились в ценный ресурс.

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Решает важную проблему: разработана ветряная турбина с деревянными лопастями (фото)

Модифицированная асфальтобетонная смесь из старых лопастей уже прошла испытание на участке шоссе Цинфу на северо-западе Китая. По словам заместителя гендиректора дорожно-строительной компании Вана Чжаоли, за пять месяцев на дорожном покрытии не было обнаружено ни трещин, ни отслоения материала.

По словам ученых, эта технология должна пройти больше демонстрационных проектов в этом году. Руководители проекта Тан Чжичэн подчеркнул, что по мере развития технологии большое количество выведенных из эксплуатации лопастей можно будет переработать в ценные "городские минеральные ресурсы".

Напомним, финский стартап Reverlast, расположенный в районе Отаниеми города Эспоо, изготавливает плавучие причалы из списанных лопастей ветряных турбин, частично решая проблему их утилизации.

Также сообщалось, что в США компания Canvus передала городу Провиденс скамейки из переработанных ветряных турбин, дизайн которых разработала местный ландшафтный дизайнер Эдди Ньюбол.