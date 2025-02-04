Решает важную проблему: разработана ветряная турбина с деревянными лопастями (фото)

Лопасти из древесины стоят на 20% дешевле и производят на 78% меньше выбросов СО2 по сравнению с традиционными моделями.

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Индийская компания Senvion объединила усилия с немецкой компанией Voodin Blade Technology с целью разработки и производства деревянных лопастей для высокопроизводительных ветряных турбин мощностью 4,2 МВт. Об этом пишет портал Energetica India.

Как отмечают в издании, Voodin Blade специализируется на создании лопастей на основе древесины, которые полностью подлежат вторичной переработке. Таким образом компания предлагает решение одной из ключевых проблем ветроэнергетики — утилизации отработанных лопастей.

Производство деревянных лопастей Voodin Blade

"4М160 олицетворяет наше неустанное стремление к инновациям в области технологий ветроэнергетики. Мы спроектировали эту турбину, чтобы превзойти ожидания наших клиентов по всему миру, обеспечив отличную производительность и надежность в самых сложных условиях", — заявил генеральный директор Senvion India Амит Кансал.

На официальном сайте Voodin Blade говорится, что к 2050 году в мире накопится около 50 миллионов тонн списанных лопастей. При этом 78% этих отходов будут просто зарыты в землю. Деревянные лопасти не ждет такая участь, так как они на 100% перерабатываемые.

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Среди прочих преимуществ деревянных лопастей турбин — на 78% меньше выбросов СО2 и на 20% ниже цена по сравнению с традиционными моделями. Кроме того, благодаря использованию современного оборудования производственный процесс требует минимум ручного труда.

"Это предпочтительный выбор для применения в строительстве и идеальное решение, если вам нужна прочность, размерная стабильность и высокая несущая способность", — утверждает производитель.

Напомним, финский стартап Reverlast, расположенный в районе Отаниеми города Эспоо, изготавливает плавучие причалы из списанных лопастей ветряных турбин, частично решая проблему их утилизации.

Также сообщалось, что в США компания Canvus передала городу Провиденс скамейки из переработанных ветряных турбин, дизайн которых разработала местный ландшафтный дизайнер Эдди Ньюбол.