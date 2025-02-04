Вирішує важливу проблему: розроблено вітряну турбіну з дерев'яними лопастями (фото)

Лопаті з деревини коштують на 20% дешевше і виробляють на 78% менше викидів СО2 порівняно з традиційними моделями.

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Індійська компанія Senvion об'єднала зусилля з німецькою компанією Voodin Blade Technology з метою розробки та виробництва дерев'яних лопастей для високопродуктивних вітряних турбін потужністю 4,2 МВт. Про це пише портал Energetica India.

Як зазначають у виданні, Voodin Blade спеціалізується на створенні лопастей на основі деревини, які повністю підлягають вторинній переробці. Таким чином компанія пропонує вирішення однієї з ключових проблем вітроенергетики — утилізації відпрацьованих лопастей.

Виробництво дерев'яних лопатей Voodin Blade

"4М160 уособлює наше невпинне прагнення до інновацій у сфері технологій вітроенергетики. Ми спроектували цю турбіну, щоб перевершити очікування наших клієнтів по всьому світу, забезпечивши відмінну продуктивність і надійність у найскладніших умовах", — заявив генеральний директор Senvion India Аміт Кансал.

На офіційному сайті Voodin Blade йдеться, що до 2050 року у світі накопичиться близько 50 мільйонів тонн списаних лопастей. При цьому 78% цих відходів будуть просто зариті в землю. Дерев'яні лопасті не чекає така доля, оскільки вони на 100% переробляються.

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Серед інших переваг дерев'яних лопастей турбін — на 78% менше викидів СО2 і на 20% нижча ціна порівняно з традиційними моделями. Крім того, завдяки використанню сучасного обладнання виробничий процес вимагає мінімум ручної праці.

"Це кращий вибір для застосування в будівництві та ідеальне рішення, якщо вам потрібна міцність, розмірна стабільність і висока несуча здатність", — стверджує виробник.

Нагадаємо, фінський стартап Reverlast, розташований у районі Отаніємі міста Еспоо, виготовляє плавучі причали зі списаних лопатей вітряних турбін, частково вирішуючи проблему їхньої утилізації.

Також повідомлялося, що у США компанія Canvus передала місту Провіденс лавки з перероблених вітряних турбін, дизайн яких розробила місцевий ландшафтний дизайнер Едді Ньюбол.