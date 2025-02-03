У Великій Британії загорілася величезна вітряна турбіна: що відомо (фото)

За словами представника пожежно-рятувальної служби, причиною загоряння на вітряній електростанції став "нещасний випадок".

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У неділю, 2 лютого, на вітряній електростанції Колдхем, розташованій у британському графстві Кембриджшир, сталася пожежа. Про це пише BBC.

Повідомляють, що приблизно о 10:00 за місцевим часом загорілася одна з турбін, Пожежники, які прибули на виклик, залишили місце події о 13:00 і протягом дня проводили перевірки, щоб переконатися, що територія залишається безпечною.

У Британії загорілася вітряна турбіна Фото: Rob Ambrose/BBC

"Можливо, ви бачили, що недалеко від Колдхема горить вітряна турбіна. На місці події працюють пожежники, які докладають усіх зусиль для гасіння пожежі. Якщо ви побачите полум'я під час подорожі, будьте впевнені, що ми знаємо про пожежу і тримаємо її під контролем", — повідомила пожежна служба у Facebook.

За даними британського видання, вітряну електростанцію Колдхем було побудовано 2005 року, і вона є спільним проектом ScottishPower Renewables і Co-operative Group.

У Британії загорілася вітряна турбіна Фото: Rob Ambrose/BBC

Пізніше портал Wisbech Standard повідомив із посиланням на представника пожежно-рятувальної служби Кембриджшира, що причиною пожежі на вітряній електростанції став "нещасний випадок".

Нагадаємо, у найпотужнішої у світі вітряної турбіни MySE 18.X від компанії Mingyang поламалися кілька лопатей лише за кілька місяців після того, як вітряк встановили в китайській острівній провінції Хайнань.

Також повідомлялося, що в американському штаті Гаваї планують вивести з експлуатації багато турбін у відповідь на скарги місцевих жителів, яких турбували головні болі, порушення сну і напади.