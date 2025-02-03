В Великобритании загорелась огромная ветряная турбина: что известно (фото)

По словам представителя пожарно-спасательной службы, причиной возгорания на ветряной электростанции стал "несчастный случай".

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В воскресение, 2 февраля, на ветряной электростанции Колдхэм, расположенной в британском графстве Кембриджшир, произошел пожар. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что примерно в 10:00 по местному времени загорелась одна из турбин, Пожарные, прибывшие на вызов, покинули место происшествия к 13:00 и в течение дня проводили проверки, чтобы убедиться, что территория остается безопасной.

В Британии загорелась ветряная турбина Фото: Rob Ambrose/BBC

"Возможно, вы видели, что недалеко от Колдхэма горит ветряная турбина. На месте происшествия работают пожарные, которые прилагают все усилия для тушения пожара. Если вы увидите пламя во время путешествия, будьте уверены, что мы знаем о пожаре и держим его под контролем", — сообщила пожарная служба в Facebook.

По данным британского издания, ветряная электростанция Колдхэм была построена в 2005 году и является совместным проектом ScottishPower Renewables и Co-operative Group.

В Британии загорелась ветряная турбина Фото: Rob Ambrose/BBC

Позже портал Wisbech Standard сообщил со ссылкой на представителя пожарно-спасательной службы Кембриджшира, что причиной пожара на ветряной электростанции стал "несчастный случай".

Напомним, у самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X от компании Mingyang поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в китайской островной провинции Хайнань.

Также сообщалось, что в американском штате Гавайи планируют вывести из эксплуатации многие турбины в ответ на жалобы местных жителей, которых беспокоили головные боли, нарушение сна и приступы.