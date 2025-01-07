Тиха і "невидима": створено вітряну турбіну для дому, натхненну бабкою (фото)

На відміну від звичайних турбін, Dragonfly Invisible Wind Turbine вловлює вітер з усіх напрямків, а особлива конструкція з вертикальною віссю робить її безшумною.

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На випробувальному полі Молінетто в провінції Піза почалися випробування невеликої вітряної турбіни Dragonfly Invisible Wind Turbine, створеної італійським архітектором Рено П'яно у співпраці з транснаціональною корпорацією ENEL Green Power. Про це пише The Diary 24.

Повідомляється, що Dragonfly Invisible Wind Turbine відрізняється від традиційних вітрогенераторів. Турбіна була розроблена для опору штормовим вітрам і натхненна тим, як бабка зберігає стійкість у польоті.

Невидима вітрова турбіна "Стрекоза Фото: designboom.com

Як зазначають у виданні, секрет стійкого польоту бабки полягає в структурі її крила. Під час польоту її надзвичайно тонка гофрована поверхня крил створює кілька крихітних вихорів над поверхнею крила. Змушуючи вихори текти назад, ця техніка дає змогу крилам створювати підйомну силу, а також знижує опір повітря, відкидаючи назад будь-яке повітря, що намагається "зачепитися" за крило.

Невидима вітрова турбіна "Стрекоза Фото: designboom.com

За даними порталу, "турбіна-бабка" вирішує проблеми, які притаманні іншим моделям. Зокрема, йдеться про шум, низький рівень генерації та зовнішній вигляд. Завдяки своїй особливій конструкції з вертикальною віссю турбіна може працювати безшумно, що робить її придатною як для міських, так і для приміських домогосподарств.

Невидима вітрова турбіна "Стрекоза Фото: designboom.com

Dragonfly Invisible Wind Turbine не надто велика за розміром, тому економить місце і час на встановлення. Крім того, тонкий дволопатевий вітряк менш помітний, ніж класична конструкція з трьома лопатями, тому добре вписується в ландшафт.

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На відміну від звичайних вітрогенераторів, які залежать від напрямку вітру, Dragonfly Invisible Wind Turbine вловлює вітер з усіх напрямків, виробляючи максимум енергії навіть у неідеальних умовах. Ця особливість робить турбіну придатною для регіонів з нестабільним вітровим режимом.

Нагадаємо, дослідження, проведене в Університеті Альберти в Канаді, показало, що інтеграція у вітряні турбіни вінглетів, натхненних крилами андського кондора, може збільшити вироблення енергії в середньому на 10%.

Також повідомлялося, що данська компанія KiteX розробляє портативні вітряні турбіни, натхненні повітряними зміями, які використовують троси для розподілу навантаження.