Тихая и "невидимая": создана ветряная турбина для дома, вдохновленная стрекозой (фото)

В отличие от обычных турбин, Dragonfly Invisible Wind Turbine улавливает ветер со всех направлений, а особная конструкция с вертикальной осью делает ее бесшумной.

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На испытательном поле Молинетто в провинции Пиза начались испытания небольшой ветряной турбины Dragonfly Invisible Wind Turbine, созданной итальянским архитектором Рено Пьяно в сотрудничестве с транснациональной корпорацией ENEL Green Power. Об этом пишет The Diary 24.

Сообщается, что Dragonfly Invisible Wind Turbine отличается от традиционных ветрогенераторов. Турбина была разработана для сопротивления штормовым ветрам и вдохновлена тем, как стрекоза сохраняет устойчивость в полете.

Dragonfly Invisible Wind Turbine Фото: designboom.com

Как отмечают в издании, секрет устойчивого полета стрекозы заключается в структуре ее крыла. Во время полета ее чрезвычайно тонкая гофрированная поверхность крыльев создает несколько крошечных вихрей над поверхностью крыла. Заставляя вихри течь назад, эта техника позволяет крыльям создавать подъемную силу, а также снижает сопротивление воздуха, отбрасывая назад любой воздух, пытающийся "зацепиться" за крыло.

Dragonfly Invisible Wind Turbine Фото: designboom.com

По данным портала, "турбина-стрекоза" решает проблемы, которые присущи другим моделям. В частности, речь идет о шуме, низком уровне генерации и внешнем виде. Благодаря своей особой конструкции с вертикальной осью турбина может работать бесшумно, что делает ее подходящей как для городских, так и для пригородных домохозяйств.

Dragonfly Invisible Wind Turbine Фото: designboom.com

Dragonfly Invisible Wind Turbine не слишком велика по размеру, поэтому экономит место и время на установку. Кроме того, тонкий двухлопастный ветряк менее заметен, чем классическая конструкция с тремя лопастями, поэтому хорошо вписывается в ландшафт.

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В отличие от обычных ветрогенераторов, которые зависят от направления ветра, Dragonfly Invisible Wind Turbine улавливает ветер со всех направлений, вырабатывая максимум энергии даже в неидеальных условиях. Эта особенность делает турбину подходящей для регионов с нестабильным ветровым режимом.

Напомним, исследование, проведенное в Университете Альберты в Канаде, показало, что интеграция в ветряные турбины винглетов, вдохновленных крыльями андского кондора, может увеличить выработку энергии в среднем на 10%.

Также сообщалось, что датская компания KiteX разрабатывает портативные ветряные турбины, вдохновленные воздушными змеями, которые используют тросы для распределения нагрузки.