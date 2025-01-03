Легкий и недорогой: создан необычный "привязной" ветрогенератор для дома (фото)

Портативная ветряная турбина KiteX использует тросы для распределения нагрузки, а ее конструкция была вдохновлена воздушными змеями.

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Датская компания KiteX разрабатывает портативные ветряные турбины с использованием собственной уникальной технологии. Об этом пишет портал Windtech International.

Сообщается, что небольшие ветряные турбины — это перспективное решение для генерации электроэнергии в домашних условиях. Однако производство ветровой энергии в диапазоне 5-15 кВт, подходящее для ферм и сельских домов, обычно слишком низкое, а затраты на утсановку слишком высокие.

Компания KiteX стремится решить эту проблему, предложив собственную технологию "привязной" ветровой турбины (TWT), вдохновленную воздушными змеями. Речь идет о легкой, компактной и недорогой в установке турбине, которая использует тросы для распределения нагрузки.

Ветряная турбина KiteX Фото: KiteX

Как отмечают в издании, TWT является потенциально жизнеспособным вариантом для производства зеленой ветровой энергии дома. Проект KiteX по разработке "привязной" турбины также получил грант в размере 9,9 млн датских крон от организации Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Это финансирование поддержит дальнейшее усовершенствование и тестирование TWT.

Ветряная турбина KiteX Фото: KiteX

Напомним, американская компания Airiva создала бесшумное ветрозащитное ограждение из восьми модульных вертикальных ветряных турбин Airiva, которое может генерировать около 2200 киловатт электроэнергии в год.

Также сообщалось, что обозреватель энергетического оборудования Эдриан Кингсли-Хьюз протестировал портативную ветряную турбину Shine Turbine, которая может зарядить павербанк, смартфон, планшет, дрон или камеру.