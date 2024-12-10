Работает, но есть минусы: мужчина испытал компактную ветряную турбину Shine (фото)

Ветрогенератор Shine может зарядить павербанк, смартфон, планшет, дрон или камеру, но для более крупной техники его мощности недостаточно.

Related video

Обозреватель энергетического оборудования Эдриан Кингсли-Хьюз протестировал портативную ветряную турбину Shine Turbine. Результатами тестирования он поделился на портале ZDNet.

Ветрогенератор Shine

Как отмечает автор статьи, ветряная турбина Shine позиционируется как решение для генерации энергии, в условиях, когда небо затянуто тучами, соответственно эффективность солнечных панелей падает. По словам производителя, данная турбина помещается в рюкзаке и идеально подходит для зарядки смартфонов, планшетов и прочих портативных устройств.

Заявленные технические характеристики Shine Turbine:

номинальная мощность — 40 Вт;

внутренняя батарея — 3,7 В, 12 000 мАч;

разъемы — регулируемый 5 В постоянного тока, 2,6 А;

порты зарядки — USB Standard-A, USB Micro-B;

длина в сложенном виде — 35 см;

ширина в сложенном виде — 10 см;

диаметр ротора — 60 ​​см;

высота крепления — 91,4 см;

вес — 1,3 кг.

По словам обозревателя, первые несколько раз установка турбины заняла немного больше времени, чем он ожидал. При этом в комплект входит все необходимое — подставка, растяжки, колышки и кабели.

После того как турбина установлена, есть два варианта действий. Можно позволить турбине зарядить внутреннюю батарею, а затем использовать ее для зарядки своих устройств, или прикрепить к турбине внешний аккумулятор. Использование всей турбины в качестве большого павербанка имеет смысл для редких подзарядок в дороге. В домашних условиях автор советует заряжать отдельные павербанки и использовать их, оставляя резерв в турбине для подзарядки.

Эдриан Кингсли-Хьюз поделился опытом установки турбины Shine Фото: Kingsley-Hughes/ZDNET

Испытав турбину, мужчина выявил, что она довольно эффективна, однако имеет ограничения. Он отметил, что выходная мощность в 40 Вт — это мало для тех, кто привык иметь в своем распоряжении солнечные панели мощностью 100 или 200 Вт. Поэтому Shine Turbine подходит для смартфонов, планшетов, дронов и камер, но для более крупной техники ее мощности недостаточно.

Обозреватель также указал на длительную настройку турбины. В лучшем случае она занимает 10 минут. Кроме того, демонтаж турбины требует аккуратной упаковки растяжек, чтобы не сделать следующую установку сложнее.

При этом автор отметил, что одна Shine Turbine позволила ему заряжать свой iPhone и дрон энергией во время многодневной поездки, где электростанция и солнечные панели не были вариантом.

"Несмотря на недостатки, Shine Turbine — это отличный способ получить энергию от матери-природы, когда у вас нет доступа к розетке переменного тока", — заключил Эдриан Кингсли-Хьюз.

Напомним, эстонская компания Freen представила передовые малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения (VAWT) и мягкими лопастями, которые подойдут для дома.

В свою очередь группа инженеров из Университета Вирджинии разработали новые перспективные конструкции роторов, которые могут значительно повысить мощность и производительность морских ветряных турбин.