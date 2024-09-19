Ветряная турбина мощностью 50 Вт зарядит гаджеты и поместится в рюкзак (видео, фото)

Ветрогенератор Shine 2.0 может заряжать телефоны, ноутбуки, дроны и зарядные станции, а также долго хранить накопленную энергию.

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Компания Aurea Technologies презентовала новую портативную ветряную турбину Shine 2.0, которая может вырабатывать электроэнергию в любых климатических условиях и в любых местах. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ветряная турбина Shine 2.0

Сообщается, что для работы Shine 2.0 достаточно ветра со скоростью 12,7 км в час. Это позволяет использовать турбину в большинстве мест по всему миру. Генератор также выдерживает более сильный ветер до 45 км в час и может бесперебойно функционировать при температуре от 0℃ до 40℃.

При мощности 50 Вт ветрогенератор Shine 2.0 весит всего 1,5 кг и складывается в легкий 35-сантиметровый чехол. Поскольку в собранном виде турбина имеет размер бутылки с водой, ее можно носить с собой в рюкзаке. Производители рекламируют данный продукт как идеальный дополнительный источник энергии для кемпинга.

Ветрогенератор Shine 2.0 Фото: Kickstarter

Турбина оснащена литий-ионным аккумулятором на 3,7 В, емкостью 12 000 мАч, который может хранить энергию в течение длительного времени. Также есть порт USB-C PD мощностью до 75 Вт для быстрой зарядки гаджетов. С помощью генератора можно заряжать телефоны, ноутбуки, дроны, а также популярные зарядные станции, такие как Jackery, EcoFlow и Bluetti.

Для Shine 2.0 также разработали мобильное приложение, которое подключается через Bluetooth и сообщает пользователю данные о скорости ветра, выработке энергии, состоянии аккумулятора устройства и многом другом.

Ветрогенератор Shine 2.0 Фото: Kickstarter

Ветрогенератор имеет класс защиты IP54, а его максимальный шум составляет 50 децибел. Лопасти ветряка легко складываются на аэродинамический корпус устройства. Также есть функция автоматического рысканья, которая позволяет турбине самостоятельно поворачиваться против ветра.

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В Aurea Technologies утверждают, что Shine 2.0 – это "первая в мире" портативная ветровая турбина, помещающаяся в рюкзаке, которая имеет всю функциональность большой ветровой турбины, уменьшенную до размеров, позволяющих поместить ее в рюкзаке.

"С Shine вы можете генерировать электроэнергию в любое время и в любом месте, где дует ветер", — отмечают в компании.

Ветрогенератор Shine 2.0 Фото: Скриншот

Напомним, Minyang Smart Energy продемонстрировала самую большую в мире плавучую ветряную турбину единичной мощности, которая может обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в Китае.

Также сообщалось, что проект H2Mare OffgridWind интегрировал два электролизера с ветряной турбиной в Дании. Это первый случай прямого подключения двух электролизеров к турбине мегаваттного масштаба на воде.