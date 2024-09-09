О солнечных панелях и турбинах можно забыть: необычная сфера производит энергию из ветра (видео)

Разработчики ветряной турбины O-Wind заявили, что их изобретение может генерировать электричество даже при скорости ветра 2 м/с. Что касается выходной мощности, то ранний прототип мог дать до 3 Вт в аэродинамической трубе.

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O-Wind — это новое изобретение в ветроэнергетике, которое стремится внести разнообразие с помощью сферической формы, чтобы генерировать энергию с любого направления. Разработанная стартапом O-Innovation Ltd., эта инновационная турбина вскоре может изменить облик возобновляемых источников энергии, по крайней мере, в городских условиях, пишет ecoticias.com.

Турбина O-Wind имеет сферическую форму, благодаря чему она может захватывать энергию ветра, поступающего с разных направлений, без необходимости ее перемещения. Эта маневренность на самом деле отличает ее от обычных ветряных турбин, которым для достижения наилучших результатов требуются определенные направления ветра. Установка предназначена как для домохозяйств, так и для предприятий, ее можно устанавливать на балконах или крышах домов.

Конструкция устройства полностью напоминает другую технологию, разработанную NASA и известную как турбина Савониуса. Это коробка диаметром 25 см с небольшими отверстиями, через которые ветер может свободно дуть с четырех сторон. Когда потоки воздуха проходят поперек сферы, они поворачивают турбину вокруг своей оси, что приводит к выработке электроэнергии.

Разработчики O-Wind заявили, что их изобретение может генерировать электричество даже при скорости ветра 2 м/с. Этот низкий порог скорости говорит о том, что "сфера" годится для городской местности, где скорость ветра обычно ниже и более неравномерна. Что касается выходной мощности, то ранний прототип мог дать до 3 Вт в аэродинамической трубе.

Компания O-Innovation Ltd. находится в процессе коммерциализации своего продукта, а ее главным достижением стало промежуточное финансирование в размере 300 000 фунтов стерлингов, полученное в начале 2023 года от Совета графства Ланкашир и Lancashire Innovation Fund.

Ветряная турбина O-Wind может стать будущим генерации "чистой" электроэнергии в домашних условиях с эффективностью, которая превзойдет эффективность солнечных панелей. Она может сравниться по КПД с инновациями в фотовольтаике — перовскитными или даже титановыми элементами.

Ранее мы писали, что изобретение 40-летней давности поможет сделать солнечные панели лучше. Модели двусторонних фотоэлементов с технологией гетероперехода (HJT) могут окупиться гораздо быстрее, чем односторонние аналоги.

Писали также, что первая в мире полупогружная ветряная электростанция вырабатывает 320 ГВт*ч. По данным компаний, проект ежегодно обеспечивает чистой энергией 25 000 домохозяйств.