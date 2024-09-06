Первая в мире полупогружная ветряная электростанция вырабатывает 320 ГВт*ч: как это удалось

По данным компаний, проект ежегодно обеспечивает чистой энергией 25 000 домохозяйств.

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WindFloat Atlantic (WFA), первая в мире полупогружная плавучая морская ветряная электростанция, выработала 320 ГВт*ч энергии за четыре года эксплуатации. Об этом сообщает interestingengineering.com.

По данным компаний, проект ежегодно обеспечивает чистой энергией 25 000 домохозяйств. Ветряная электростанция состоит из трех плавучих платформ, каждая из которых оснащена турбиной Vestas мощностью 8,4 МВт. Эти полупогруженные платформы закреплены на дне моря на глубине 100 м с помощью цепей и подключены к электрической подстанции в Виана-ду-Каштелу, Португалия, с помощью кабеля длиной 20 км. Три турбины проекта поставляют электроэнергию в национальную сеть Португалии с июля 2020 года, демонстрируя потенциал технологии плавучего ветра.

Морская ветряная электростанция WFA оснащена тремя ветряными турбинами, поддерживаемыми полупогружными плавучими конструкциями, основанными на технологии "WindFloat" американской ветроэнергетической компании Principle Power, использующей адаптированные нефтяные платформы. Эта технология доказала свою жизнеспособность с полномасштабным прототипом "WindFloat 1", который использовал турбину Vestas V80 мощностью 2 МВт. Каждая треугольная плавучая платформа состоит из трех взаимосвязанных вертикальных колонн, одна из которых поддерживает башню ветряной турбины. Боковой размах платформы составляет около 50 м. Устойчивость обеспечивается за счет системы ворот у основания колонн, которые заполняются водой, и активной балластной системы, которая перемещает воду между колоннами. Эта система компенсирует ветровые напряжения, поддерживая вертикальное положение башни для оптимизации производительности.

Производство электроэнергии в рамках проекта неуклонно росло каждый январь, и в отчетах с гордостью сообщается, что оно достигло 78 ГВт*ч в 2022 году и 80 ГВт*ч в 2023 году. Согласно заявлению компании, при общем совокупном производстве в 320 ГВт*ч по состоянию на июль 2024 года оно может ежегодно поставлять электроэнергию более чем 25 000 домохозяйств в Виана-ду-Каштелу, предотвращая выбросы более 33 000 т CO2. За четыре года эксплуатации WFA успешно преодолела ряд первых рубежей. Во время шторма Ciaran в 2023 году система оказалась устойчивой и прочной, выдерживая волны высотой до 20 м в и порывы ветра до 139 км/ч.

Такие установки, как WFA, продемонстрировали готовность к коммерческому использованию в районах, где глубина моря не позволяет устанавливать установки на дне и минимизировать визуальные и экологические последствия.

Ранее писали, что бесшумная ветряная турбина "уничтожает" солнечные панели. Ветрогенераторы настолько малы, что их можно установить на крыше частного или многоэтажного дома. Они работают при скорости ветра 5 м/с.