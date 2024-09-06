Перша у світі напівзаглибна вітряна електростанція виробляє 320 ГВт*год: як це вдалося

За даними компаній, проєкт щорічно забезпечує чистою енергією 25 000 домогосподарств.

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WindFloat Atlantic (WFA), перша у світі напівзаглибна плавуча морська вітряна електростанція, виробила 320 ГВт*год енергії за чотири роки експлуатації. Про це повідомляє interestingengineering.com.

За даними компаній, проєкт щорічно забезпечує чистою енергією 25 000 домогосподарств. Вітряна електростанція складається з трьох плавучих платформ, кожна з яких оснащена турбіною Vestas потужністю 8,4 МВт. Ці напівзанурені платформи закріплені на дні моря на глибині 100 м за допомогою ланцюгів і під'єднані до електричної підстанції у Віана-ду-Каштелу, Португалія, за допомогою кабелю довжиною 20 км. Три турбіни проєкту постачають електроенергію в національну мережу Португалії з липня 2020 року, демонструючи потенціал технології плавучого вітру.

Морська вітряна електростанція WFA оснащена трьома вітряними турбінами, підтримуваними напівзанурювальними плавучими конструкціями, що базуються на технології "WindFloat" американської вітроенергетичної компанії Principle Power, яка використовує адаптовані нафтові платформи. Ця технологія довела свою життєздатність з повномасштабним прототипом "WindFloat 1", який використовував турбіну Vestas V80 потужністю 2 МВт. Кожна трикутна плавуча платформа складається з трьох взаємопов'язаних вертикальних колон, одна з яких підтримує вежу вітряної турбіни. Бічний розмах платформи становить близько 50 м. Стійкість забезпечується за рахунок системи воріт біля основи колон, які заповнюються водою, і активної баластної системи, яка переміщує воду між колонами. Ця система компенсує вітрові напруги, підтримуючи вертикальне положення вежі для оптимізації продуктивності.

Виробництво електроенергії в рамках проєкту неухильно зростало щосічня, і у звітах з гордістю повідомляється, що воно досягло 78 ГВт*год у 2022 році та 80 ГВт*год у 2023 році. Згідно із заявою компанії, при загальному сукупному виробництві в 320 ГВт*год станом на липень 2024 року воно може щорічно постачати електроенергію більш ніж 25 000 домогосподарств у Віана-ду-Каштелу, запобігаючи викидам понад 33 000 т CO2. За чотири роки експлуатації WFA успішно подолала низку перших рубежів. Під час шторму Ciaran 2023 року система виявилася стійкою і міцною, витримуючи хвилі заввишки до 20 м і пориви вітру до 139 км/год.

Такі установки, як WFA, продемонстрували готовність до комерційного використання в районах, де глибина моря не дає змоги встановлювати установки на дні та мінімізувати візуальні й екологічні наслідки.

Раніше писали, що безшумна вітряна турбіна "знищує" сонячні панелі. Вітрогенератори настільки малі, що їх можна встановити на даху приватного або багатоповерхового будинку. Вони працюють за швидкості вітру 5 м/с.