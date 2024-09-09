Про сонячні панелі та турбіни можна забути: незвичайна сфера виробляє енергію з вітру (відео)

Розробники вітряної турбіни O-Wind заявили, що їхній винахід може генерувати електрику навіть за швидкості вітру 2 м/с. Що стосується вихідної потужності, то ранній прототип міг дати до 3 Вт в аеродинамічній трубі.

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O-Wind — це новий винахід у вітроенергетиці, який прагне внести різноманітність за допомогою сферичної форми, щоб генерувати енергію з будь-якого напрямку. Розроблена стартапом O-Innovation Ltd., ця інноваційна турбіна незабаром може змінити вигляд поновлюваних джерел енергії, принаймні, в міських умовах, пише ecoticias.com.

Турбіна O-Wind має сферичну форму, завдяки чому вона може захоплювати енергію вітру, що надходить з різних напрямків, без необхідності її переміщення. Ця маневреність насправді відрізняє її від звичайних вітряних турбін, яким для досягнення найкращих результатів потрібні певні напрямки вітру. Установка призначена як для домогосподарств, так і для підприємств, її можна встановлювати на балконах або дахах будинків.

Конструкція пристрою повністю нагадує іншу технологію, розроблену NASA і відому як турбіна Савоніуса. Це коробка діаметром 25 см з невеликими отворами, через які вітер може вільно дмухати з чотирьох сторін. Коли потоки повітря проходять поперек сфери, вони повертають турбіну навколо своєї осі, що призводить до вироблення електроенергії.

Розробники O-Wind заявили, що їхній винахід може генерувати електрику навіть за швидкості вітру 2 м/с. Цей низький поріг швидкості свідчить про те, що "сфера" підходить для міської місцевості, де швидкість вітру зазвичай нижча і більш нерівномірна. Що стосується вихідної потужності, то ранній прототип міг дати до 3 Вт в аеродинамічній трубі.

Компанія O-Innovation Ltd. перебуває в процесі комерціалізації свого продукту, а її головним досягненням стало проміжне фінансування в розмірі 300 000 фунтів стерлінгів, отримане на початку 2023 року від Ради графства Ланкашир і Lancashire Innovation Fund.

Вітряна турбіна O-Wind може стати майбутнім генерації "чистої" електроенергії в домашніх умовах з ефективністю, яка перевершить ефективність сонячних панелей. Вона може зрівнятися за ККД з інноваціями у фотовольтаїці — перовскітними або навіть титановими елементами.

Раніше ми писали, що винахід 40-річної давності допоможе зробити сонячні панелі кращими. Моделі двосторонніх фотоелементів з технологією гетеропереходу (HJT) можуть окупитися набагато швидше, ніж односторонні аналоги.

Писали також, що перша у світі напівзаглибна вітряна електростанція виробляє 320 ГВт*год. За даними компаній, проєкт щорічно забезпечує чистою енергією 25 000 домогосподарств.