Создана ветряная турбина, которая "вырабатывает" водород: как она устроена

Мощность установок составит 1 ГВт. Генерируемый водород планируют перегонять по трубопроводу Green Octopus Mitteldeutschland из Дании в Германию

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Проект H2Mare OffgridWind интегрировал два электролизера с ветряной турбиной в Дании. Это первый случай прямого подключения двух электролизеров к турбине мегаваттного масштаба на воде, пишет interestingengineering.com.

Компании Ontras Gastransport и H2 Energy Europe объединили усилия для транспортировки "зеленого" водорода. Ветряк будет приводить электролизеры в действие. Генерируемый водород планируют перегонять по трубопроводу Green Octopus Mitteldeutschland (GO!) из Дании в Германию, а именно — в промышленные районы: Зальцгиттер, Берлин, Айзенхюттенштадт, Магдебург и Лейпциг-Галле. Мощность установок составит 1 ГВт.

Министерство экономики Германии прогнозирует значительный рост спроса на водород к 2030 году, который достигнет 95–130 ТВт*ч, а 50–70% будут удовлетворяться за счет импорта.

Тем временем другие компании также спешат запустить проекты по производству водорода. Например, компания GreenGo Energy сотрудничала в разработке проектов по производству зеленого водорода в Намибии. По данным журнала PV, она будет работать с InnoSun Energy Holdings для создания крупномасштабных проектов солнечной и ветровой энергетики для производства водорода. GreenGo Energy также планирует сотрудничать с компанией по добыче железа Lodestone, чтобы включить "зеленый" водород в производство стали.

Другая компания, MOL Group, начала производство водорода на своей электролизной установке мощностью 10 МВт, расположенной в Сазхаломбатте, Венгрия. Он будет поставляться на Дунайский НПЗ. Общая стоимость строительства объекта составила 24,4 млн долларов США (22 млн евро), и он может производить 1600 тонн водорода в год. Этот объект заменит производство на основе природного газа, что позволит сократить выбросы углерода.

В Германии Lhyfe и H2 Mobility Deutschland сотрудничают для поставок возобновляемого водорода на заправочные станции. В Португалии DH2 Energy разрабатывает завод по производству зеленого водорода с упором на возобновляемые источники энергии.

Исследователи активно работают над улучшением возможностей хранения водорода. Например, ученые из ETH Zurich разработали новый метод хранения водорода с использованием легкодоступного железа.

В трех контейнерах из нержавеющей стали со стенками толщиной всего шесть миллиметров они успешно хранили 10 МВт*ч водорода в течение месяцев без какого-либо снижения емкости хранилища.

Ранее мы писали, что о солнечных панелях и турбинах можно забыть, т.к. необычная сфера производит энергию из ветра. Разработчики ветряной турбины O-Wind заявили, что их изобретение может генерировать электричество даже при скорости ветра 2 м/с. Что касается выходной мощности, то ранний прототип мог дать до 3 Вт в аэродинамической трубе.