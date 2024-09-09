Створено вітряну турбіну, яка "виробляє" водень: як вона влаштована

Потужність установок становитиме 1 ГВт. Водень, що генерується, планують переганяти трубопроводом Green Octopus Mitteldeutschland з Данії до Німеччини

Related video

Проєкт H2Mare OffgridWind інтегрував два електролізери з вітряною турбіною в Данії. Це перший випадок прямого підключення двох електролізерів до турбіни мегаватного масштабу на воді, пише interestingengineering.com.

Компанії Ontras Gastransport і H2 Energy Europe об'єднали зусилля для транспортування "зеленого" водню. Вітряк приводитиме електролізери в дію. Генерований водень планують переганяти трубопроводом Green Octopus Mitteldeutschland (GO!) з Данії до Німеччини, а саме — у промислові райони: Зальцгіттер, Берлін, Айзенхюттенштадт, Магдебург і Лейпциг-Галле. Потужність установок становитиме 1 ГВт.

Міністерство економіки Німеччини прогнозує значне зростання попиту на водень до 2030 року, який сягне 95-130 ТВт*год, а 50-70% будуть задовольнятися за рахунок імпорту.

Тим часом інші компанії також поспішають запустити проєкти з виробництва водню. Наприклад, компанія GreenGo Energy співпрацювала в розробці проєктів з виробництва зеленого водню в Намібії. За даними журналу PV, вона працюватиме з InnoSun Energy Holdings для створення великомасштабних проєктів сонячної та вітрової енергетики для виробництва водню. GreenGo Energy також планує співпрацювати з компанією з видобутку заліза Lodestone, щоб включити "зелений" водень у виробництво сталі.

Інша компанія, MOL Group, почала виробництво водню на своїй електролізній установці потужністю 10 МВт, розташованій у Сазхаломбатті, Угорщина. Він постачатиметься на Дунайський НПЗ. Загальна вартість будівництва об'єкта склала 24,4 млн доларів США (22 млн євро), і він може виробляти 1600 тонн водню на рік. Цей об'єкт замінить виробництво на основі природного газу, що дасть змогу скоротити викиди вуглецю.

У Німеччині Lhyfe і H2 Mobility Deutschland співпрацюють для поставок поновлюваного водню на заправні станції. У Португалії DH2 Energy розробляє завод з виробництва зеленого водню з акцентом на поновлювані джерела енергії.

Дослідники активно працюють над поліпшенням можливостей зберігання водню. Наприклад, вчені з ETH Zurich розробили новий метод зберігання водню з використанням легкодоступного заліза.

У трьох контейнерах з нержавіючої сталі зі стінками завтовшки всього шість міліметрів вони успішно зберігали 10 МВт*год водню протягом місяців без будь-якого зниження ємності сховища.

Раніше ми писали, що про сонячні панелі і турбіни можна забути, оскільки незвичайна сфера виробляє енергію з вітру. Розробники вітряної турбіни O-Wind заявили, що їхній винахід може генерувати електрику навіть за швидкості вітру 2 м/с. Що стосується вихідної потужності, то ранній прототип міг дати до 3 Вт в аеродинамічній трубі.