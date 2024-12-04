Тихий и долговечный: представлен необычный мини-ветрогенератор для дома (видео)
Ветряные турбины Freen практически не издают шума и могут прослужить 20 лет при минимальном обслуживании, утверждает производитель.
Эстонская компания Freen представила передовые малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения (VAWT) и мягкими лопастями, который подойдут как для дома. Об этом пишет EIN Presswire.
Ветряные турбины Freen выпускаются в трех вариантах мощности: 3, 20 и 55 кВт. Это делает их масштабируемыми и гибкими как для жилых, так и для коммерческих зданий. Флагманским продуктом компании на данный момент является модель Freen-20 мощностью 20 кВт.
Одна из особенностей турбин этого производителя — мягкие гибкие лопасти, которые повышают эффективность преобразования энергии и обеспечивают минимальный износ. Конструкция турбины имеет немного трущихся компонентов, что снижает механический износ. Срок ее службы составляет 20 лет при минимальном обслуживании.
По данным компании, ветрогенераторы Freen практически бесшумны, что делает их пригодными для установки ближе к жилым районам. Благодаря башне переменной высоты и компактной вертикальной конструкции эти турбины легко устанавливаются в ограниченном пространстве.
Турбины производятся из прочных материалов и с использованием экологичного производства, что обеспечивает минимальный углеродный след продукта. Кроме того, конструкция с вертикальной осью позволяет ей генерировать энергию независимо от направления ветра.
Напомним, в Германии стартовало строительство ветряной турбины, которая станет самой высокой в мире.
Также сообщалось, в Британии представили первую в мире городскую ветряную турбину, спроектированную с помощью ИИ.