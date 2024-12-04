Тихий и долговечный: представлен необычный мини-ветрогенератор для дома (видео)

Ветряные турбины Freen практически не издают шума и могут прослужить 20 лет при минимальном обслуживании, утверждает производитель.

Эстонская компания Freen представила передовые малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения (VAWT) и мягкими лопастями, который подойдут как для дома. Об этом пишет EIN Presswire.

Вертикальная ветряная турбина Freen-20

Ветряные турбины Freen выпускаются в трех вариантах мощности: 3, 20 и 55 кВт. Это делает их масштабируемыми и гибкими как для жилых, так и для коммерческих зданий. Флагманским продуктом компании на данный момент является модель Freen-20 мощностью 20 кВт.

Одна из особенностей турбин этого производителя — мягкие гибкие лопасти, которые повышают эффективность преобразования энергии и обеспечивают минимальный износ. Конструкция турбины имеет немного трущихся компонентов, что снижает механический износ. Срок ее службы составляет 20 лет при минимальном обслуживании.

Вертикальная ветряная турбина Freen-20 Фото: Freen

По данным компании, ветрогенераторы Freen практически бесшумны, что делает их пригодными для установки ближе к жилым районам. Благодаря башне переменной высоты и компактной вертикальной конструкции эти турбины легко устанавливаются в ограниченном пространстве.

Турбины производятся из прочных материалов и с использованием экологичного производства, что обеспечивает минимальный углеродный след продукта. Кроме того, конструкция с вертикальной осью позволяет ей генерировать энергию независимо от направления ветра.

Напомним, в Германии стартовало строительство ветряной турбины, которая станет самой высокой в мире.

Также сообщалось, в Британии представили первую в мире городскую ветряную турбину, спроектированную с помощью ИИ.