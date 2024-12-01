В 7 раз эффективнее обычных турбин: создан первый ветрогенератор, спроектированный ИИ

Искусственный интеллект помог подобрать оптимальный дизайн для турбины Birmingham Blade, учитывая скорость ветра в конкретной местности.

Специалисты по проектированию с использованием искусственного интеллекта (ИИ) EvoPhase и производитель прецизионных металлоконструкций Kwik Fab Ltd представили первую в мире городскую ветряную турбину, спроектированную с помощью ИИ, под названием Birmingham Blade. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Сообщается, что Birmingham Blade адаптирована к уникальным ветровым условиям в Бирмингеме (Англия). Компания EvoPhase применила свой искусственный интеллект для проектирования конструкции турбины. Кроме того, ИИ помог протестировать ее на предмет эффективности при скорости ветра в 3,6 м/c, что существенно ниже номинала большинства турбин в 10 м/c.

"Нам нужна была турбина, которая могла бы улавливать относительно низкую скорость ветра в Бирмингеме, одновременно справляясь с турбулентностью, вызванной окружающими зданиями. Конструкция также должна была быть компактной и легкой, чтобы подходить для установки на крыше", — сказал главный технический директор EvoPhase Леонард Никусан.

По итогу была найдена оптимальная конструкция изогнутых лопастей, вращающихся вокруг центральной точки. В EvoPhase подчеркнули, что благодаря ИИ за несколько недель компания смогла протестировать и усовершенствовать более 2000 конструкций ветряных турбин, достигнув того, на что при использовании традиционных методов потребовались бы годы.

Прототип турбины Birmingham Blade Фото: Benzinga

"Наши эволюционные симуляции подтвердили, что Birmingham Blade в семь раз эффективнее существующих конструкций с учетом скорости ветра в Бирмингеме и городской среды. Окончательный проект — это не просто прототип — это прогностическое решение, готовое к использованию в реальном мире", — заявил Леонард Никусан.

По данным издания, Kwik Fab уже выпустила первую версию Birmingham Blade. Алюминиевая версия будет размещена на крыше в Бирмингеме для оценки и тестирования, а конечный продукт, как ожидается, будет доступен к концу 2025 года.

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