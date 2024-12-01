У 7 разів ефективніший за звичайні турбіни: створено перший вітрогенератор, спроектований ШІ

Штучний інтелект допоміг підібрати оптимальний дизайн для турбіни Birmingham Blade, враховуючи швидкість вітру в конкретній місцевості.

Фахівці з проєктування з використанням штучного інтелекту (ШІ) EvoPhase і виробник прецизійних металоконструкцій Kwik Fab Ltd презентували першу у світі міську вітряну турбіну, спроєктовану за допомогою ШІ, під назвою Birmingham Blade. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Повідомляється, що Birmingham Blade адаптована до унікальних вітрових умов у Бірмінгемі (Англія). Компанія EvoPhase застосувала свій штучний інтелект для проектування конструкції турбіни. Крім того, ШІ допоміг протестувати її на предмет ефективності за швидкості вітру в 3,6 м/c, що істотно нижче за номінал більшості турбін у 10 м/c.

"Нам потрібна була турбіна, яка могла б вловлювати відносно низьку швидкість вітру в Бірмінгемі, водночас справляючись із турбулентністю, спричиненою навколишніми будівлями. Конструкція також повинна була бути компактною і легкою, щоб підходити для установки на даху", — сказав головний технічний директор EvoPhase Леонард Нікусан.

За підсумком було знайдено оптимальну конструкцію вигнутих лопатей, що обертаються навколо центральної точки. В EvoPhase наголосили, що завдяки ШІ за кілька тижнів компанія змогла протестувати й удосконалити понад 2000 конструкцій вітряних турбін, досягнувши того, на що при використанні традиційних методів знадобилися б роки.

Прототип турбіни Birmingham Blade Фото: Benzinga

"Наші еволюційні симуляції підтвердили, що Birmingham Blade у сім разів ефективніший за наявні конструкції з урахуванням швидкості вітру в Бірмінгемі та міського середовища. Остаточний проєкт — це не просто прототип — це прогностичне рішення, готове до використання в реальному світі", — заявив Леонард Нікусан.

За даними видання, Kwik Fab уже випустила першу версію Birmingham Blade. Алюмінієва версія буде розміщена на даху в Бірмінгемі для оцінки і тестування, а кінцевий продукт, як очікується, буде доступний до кінця 2025 року.

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