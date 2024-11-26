Ефективніше за звичайні вітряки: як працює передова "двостороння" турбіна (відео)

Компактні вертикальні турбіни VCCT від Kanoa Winds ідеально підходять для встановлення в густонаселених районах міст, зокрема на дахах будинків.

Японська компанія Kanoa Winds у співпраці з Управлінням з розвитку громад Гаваїв (HCDA) встановить на Гаваях свою інноваційну вертикальну коаксіальну вітряну турбіну з двома лопатями, що обертаються назустріч (VCCT), з дослідницькою та демонстраційною метою. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Турбіна VCCT від Kanoa Winds

За словами виконавчого директора HCDA Крейга Накамото, вертикальні турбіни VCCT успішно використовуються в густонаселених районах по всій Японії. Ці компактні конструкції, як правило, встановлюють поблизу транспортних вузлів, на промислових об'єктах і в житлових багатофункціональних комплексах.

Одна з головних переваг VCCT порівняно з традиційними горизонтально-осьовими турбінами — більш висока ефективність. За даними компанії, VCCT можуть працювати за швидкості вітру 11-215 км/год, тоді як горизонтально-осьові вітрові турбіни зазвичай припиняють генерувати електроенергію за швидкості вітру близько 70 км/год.

Ще одна заявлена перевага — безпека для птахів. VCCT було схвалено Японським центром соколоподібних птахів, як технологію, що має мінімальний вплив на навколишнє середовище.

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"Відомо, що в Японії на вітряних турбінах VCCT гніздяться птахи, що доводить безпеку та співіснування птахів і технології VCCT", — наголосив засновник і генеральний директор Kanoa Winds Канаме Такея.

На сайті Kanoa Winds йдеться про те, що для встановлення турбіни VCCT потрібна невелика площа, завдяки чому вона підходить для встановлення на дахах будівель і заводів. Вона має просту конструкцію і потребує мінімального обслуговування.

За даними компанії, VCCT масштабується від 0,3 до 20 кВт і має потенціал для масштабування до 1 МВт. Турбіна працює тихо (рівень шуму нижче 40 дБ), а також не створює мерехтливих тіней. Крім того, розробка стійка до ударів блискавок, сильних поривів вітру і тайфунів.

Нагадаємо, американське медіа Today's Homeowner визначило три найкращі моделі вертикальних вітряних турбін, які підходять для встановлення в міських умовах.

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