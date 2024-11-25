Безкоштовна енергія для дому: найкращі вертикальні вітрогенератори, як вибрати (фото, відео)

Вертикальні вітрогенератори не такі потужні, як горизонтальні, зате їх можна розміщувати в містах.

Вертикальні вітряні турбіни стають популярним варіантом для видобутку відновлюваної енергії вдома, адже підходять навіть для міських умов, де іноді неможливо встановити горизонтальні. Американське медіа Today's Homeowner визначило три найкращі моделі.

Як працюють вертикальні домашні вітрові турбіни?

Ці пристрої використовують енергію вітру за допомогою механічного процесу, який перетворює кінетичну енергію на електричну, коли вітер потрапляє на лопаті та змушує їх обертатися навколо вертикальної осі. Лопаті часто роблять вигнутими або скрученими, щоб посилити вплив вітру з будь-якого напрямку. Вони обертають ротор, з'єднаний з генератором усередині корпусу турбіни. Обертання змушує магніти і мідні котушки всередині генератора взаємодіяти, виробляючи електрику. Потім генерована енергія проходить через трансформатор, який регулює напругу для споживання домашньою технікою.

На відміну від великих горизонтальних турбін, вертикальні розроблені для кращого використання простору. Їх компактний розмір і вертикальна орієнтація роблять їх придатними для житлових районів, де може бути мало місця.

Вихідна потужність вертикальної вітрової турбіни має відповідати енергетичним потребам будинку. Більшість моделей для житлових приміщень мають потужність від 400 Вт до 600 Вт, що може покрити частину енергетичних потреб домогосподарства. Щоб визначити відповідну модель, слід розрахувати середньодобове споживання енергії, оцінити середню швидкість вітру в регіоні. Можна об'єднати вітряну електростанцію з іншими поновлюваними джерелами, як-от сонячні панелі, для створення комплексної системи, щоб отримувати більше енергії для будинку. Також важливо враховувати будь-які сезонні зміни швидкості вітру, які можуть вплинути на загальну продуктивність турбіни протягом року.

Як пише Today's Homeowner, маленькі вертикальні моделі можуть бути досить ефективними, але варто враховувати їхні недоліки:

потрібен постійний вітер;

менша вихідна потужність і генерація енергії, ніж у горизонтальних турбін;

шум під час роботи може стати проблемою в тихих житлових районах.

Вітряна турбіна TOPINCN 12 В 600 Вт — найкращий баланс ціни та якості

Вертикальна турбіна TOPINCN 12V 600W Фото: Amazon

Ця модель починає виробляти електроенергію за швидкості вітру всього 2 м/с, що робить її ідеальною для регіонів зі слабкими повітряними потоками. Вихідна потужність становить 600 Вт за напруги 12 В. Сам пристрій виготовлено з міцного алюмінієвого сплаву і деталей з нержавіючої сталі. Турбіна має простий процес установки з шести кроків і використовує ефективний трифазний двигун змінного струму для зниження крутного моменту опору. Вартість — приблизно 13 000 грн.

Вітряна турбіна NINILADY Free Energy 600 Вт — найтихіша

Якщо вас турбує шум, вертикальна вітряна турбіна NINILADY потужністю 600 Вт відрізняється дуже тихою роботою. У цій моделі лопаті виконані в стилі крила літака для підвищення ефективності та зниження шуму. Вони також мають невеликий радіус для економії місця під час встановлення. Турбіна забезпечує вихідну потужність 600 Вт і пропонує гнучкі варіанти напруги: 12 В, 24 В або 48 В. Робочий діапазон обмежений швидкістю вітру 2,5-25 м/с. Вартість — приблизно 27 000 грн.

Вітряна турбіна NINILADY Free Energy

MONIPA 600 Вт — найуніверсальніша вітряна турбіна

Вертикальна вітряна турбіна MONIPA Фото: Amazon

Система оснащена п'ятьма лопатями з нейлонового волокна у формі ліхтаря і забезпечує вихідну потужність 600 Вт за напруги 24 В постійного струму. Така форма дає змогу встановлювати турбіну в різних місцях, навіть у місті. Він добре працює в широкому діапазоні швидкості вітру: від 2 м/с до 45 м/с. Конструкція досить міцна й ефективно генерує енергію, але може знадобитися додаткове обладнання для інтеграції з деякими домашніми системами. Вартість — приблизно 14 000 грн.

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