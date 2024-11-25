Заміна сонячним панелям і вітрякам: незвичайні пристрої для генерації чистої енергії (відео)

Незвичайні вітряні електростанції, які дивують своїм дизайном і принципом роботи: Tyer Wind, Saphonian, Vortex Nano, Vortex Tacoma, Vortex Grand.

Інженери не перестають дивувати своїми знахідками і винаходами у сфері зеленої енергетики. У цьому матеріалі Фокус розповість про три пристрої, які можуть стати альтернативою вітряним турбінам з лопатями, а також сонячним панелям.

Турбіна з крилами Tyer Wind

Вітряк Tyer Wind оснащений двома лопатями, які коливаються та імітують рух крил птаха колібрі, що ширяє. Траєкторія, за якою вони рухаються, має форму вісімки. Примітно ще й те, що пристрій досить компактний, а це означає, що його можна застосовувати в міських умовах, пише newatlas.com.

Вітрогенератор Tyer Wind був розроблений інженерами компанії Saphon Energy, вони надихнулися здатністю колібрі зависати на місці протягом тривалого періоду часу. Конструкція пристрою дає змогу перетворювати лінійний рух на обертальний.

Виготовлені з вуглецевого волокна, два вертикальних осьових крила вітряка мають довжину 1,6 м при загальній площі охоплення 3,56 м. Цей відносно компактний розмір менший, ніж площа охоплення типових трилопатевих горизонтально-осьових вітряних турбін, призначених для побутового використання. Номінальна вихідна потужність турбіни Tyer в 1 КВт також менша.

Цей вітряк виробляє менше шуму порівняно зі звичайними вітряними турбінами, безпечніший для перелітних птахів, менш візуально впадає в око і дає змогу встановлювати вищу щільність турбін у конфігурації вітряної електростанції. Компанія планує створити великомасштабну версію турбіни для використання як на наземних, так і на морських вітряних електростанціях.

Вітряк-вітрило Saphonian

Компанія Saphon Energy створила безлопатеву вітрову турбіну, яка була натхненна вітрилами корабля. Вона перетворює кінетичну енергію вітру на електрику з ефективністю вдвічі вищою і вдвічі нижчою, ніж у звичайної вітрової турбіни. Пристрій Saphonian реалізує запатентовану систему під назвою "Технологія нульових лез" для використання енергії вітру, повідомляє allsustainablesolutions.com.

Вітер уловлюється у зворотно-поступальному русі, поки не перетворюється на механічну енергію за допомогою поршнів. Потім поршні створюють гідравлічний тиск, який може бути миттєво перетворений на електрику за допомогою гідравлічного двигуна та генератора або збережений в акумуляторі.

Економія на виробництві досягається за рахунок можливості відмовитися від лопатей, маточини і редуктора, необхідних у традиційній вітряній турбіні. Безлопатевий вітрогенератор Saphonian отримав міжнародний патент.

Вітряні турбіни-стовпчики Vortex

Турбіни без лопатей від Vortex — Nano, Tacoma, Grand — працюють за рахунок вібрації. Vortex Nano висотою близько 85 см генерує потужність 3 Вт і сумісна з сонячними панелями. Vortex Tacoma генерує 100 Вт потужності, що робить його більш придатним для домашнього та фермерського використання. Ще більш потужна версія, Vortex Grand, виробляє майже 1 КВт електроенергії, що свідчить про масштабованість цієї технології, передає ecoticias.com.

Пристрої були розроблені компанією Vortex Bladeless, яка займається інноваціями в галузі альтернативної вітроенергетики та пропонує ринку вихрових безлопатевих вітрогенераторів. Метод їхньої роботи такий: повітря розкручується завдяки циліндричній щоглі, яка коливається, — це і призводить до вироблення механічної чистої енергії. Потім механічна енергія перетворюється на електричну за допомогою електромагнітної індукції.

Безлопатеві вітряні турбіни завдають меншої шкоди навколишньому середовищу, вимагають менших витрат і можуть працювати в декількох різних середовищах, тим самим покращуючи наявні системи відновлюваної енергії та сприяючи більш екологічному розвитку планети. З такими новими розробками перспективи вітроенергетики як сектору є обнадійливими та революційними.

Раніше ми писали про найкращі вертикальні вітрогенератори і про те, як їх вибрати. Вертикальні вітрогенератори не такі потужні, як горизонтальні, зате їх можна розміщувати в містах.