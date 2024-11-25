Замена солнечным панелям и ветрякам: необычные устройства для генерации чистой энергии (видео)

Необычные ветряные электростанции, которые удивляют своим дизайном и принципом работы: Tyer Wind, Saphonian, Vortex Nano, Vortex Tacoma, Vortex Grand.

Инженеры не перестают удивлять своими находками и изобретениями в сфере зеленой энергетики. В этом материале Фокус расскажет о трех устройствах, которые могут стать альтернативной ветряным турбинам с лопастями, а также солнечным панелям.

Турбина с крыльями Tyer Wind

Ветряк Tyer Wind оснащен двумя лопастями, которые колеблются и имитируют движение крыльев парящей птицы колибри. Траектория, по которой они движутся, имеет форму восьмерки. Примечательно еще и то, что устройство довольно компактно, а это значит, что его можно применять в городских условиях, пишет newatlas.com.

Ветрогенератор Tyer Wind был разработан инженерами компании Saphon Energy, они вдохновились способностью колибри зависать на месте в течение длительного периода времени. Конструкция устройства позволяет преобразовывать линейное движение во вращательное.

Изготовленные из углеродного волокна, два вертикальных осевых крыла ветряка имеют длину 1,6 м при общей площади охвата 3,56 м. Этот относительно компактный размер меньше, чем площадь охвата типичных трехлопастных горизонтально-осевых ветряных турбин, предназначенных для бытового использования. Номинальная выходная мощность турбины Tyer в 1 КВт также меньше.

Данный ветряк производит меньше шума по сравнению с обычными ветряными турбинами, более безопасен для перелетных птиц, менее визуально бросается в глаза и позволяет устанавливать более высокую плотность турбин в конфигурации ветряной электростанции. Компания планирует создать крупномасштабную версию турбины для использования как на наземных, так и на морских ветряных электростанциях.

Ветряк-парус Saphonian

Компания Saphon Energy создала безлопастную ветровую турбину, которая была вдохновлена парусами корабля. Она преобразовывает кинетическую энергию ветра в электричество с эффективностью вдвое выше и вдвое ниже, чем у обычной ветровой турбины. Устройство Saphonian реализует запатентованную систему под названием "Технология нулевых лезвий" для использования энергии ветра, сообщает allsustainablesolutions.com.

Ветер улавливается в возвратно-поступательном движении, пока не преобразуется в механическую энергию с помощью поршней. Затем поршни создают гидравлическое давление, которое может быть мгновенно преобразовано в электричество с помощью гидравлического двигателя и генератора или сохранено в аккумуляторе.

Экономия на производстве достигается за счет возможности отказаться от лопастей, ступицы и редуктора, необходимых в традиционной ветряной турбине. Безлопастной ветрогенератор Saphonian получил международный патент.

Ветряные турбины-столбики Vortex

Турбины без лопастей от Vortex — Nano, Tacoma, Grand — работают за счет вибрации. Vortex Nano высотой около 85 см генерирует мощность 3 Вт и совместима с солнечными панелями. Vortex Tacoma генерирует 100 Вт мощности, что делает его более подходящим для домашнего и фермерского использования. Еще более мощная версия, Vortex Grand, вырабатывает почти 1 КВт электроэнергии, что свидетельствует о масштабируемости этой технологии, передает ecoticias.com.

Устройства были разработаны компанией Vortex Bladeless, которая занимается инновациями в области альтернативной ветроэнергетики и предлагает рынку вихревых безлопастных ветрогенераторов. Метод их работы таков: воздух раскручивается благодаря цилиндрической мачте, которая колеблется — это и приводит к выработке механической чистой энергии. Затем механическая энергия превращается в электрическую при помощи электромагнитной индукции.

Безлопастные ветряные турбины наносят меньший ущерб окружающей среде, требуют меньших затрат и могут работать в нескольких различных средах, тем самым улучшая существующие системы возобновляемой энергии и способствуя более экологичному развитию планеты. С такими новыми разработками перспективы ветроэнергетики как сектора являются обнадеживающими и революционными.

Ранее мы писали о лучших вертикальных ветрогенераторах и о том, как их выбрать. Вертикальные ветрогенераторы не такие мощные, как горизонтальные, зато их можно размещать в городах.