Эффективнее обычных ветряков: как работает передовая "двухсторонняя" турбина (видео)

Компактные вертикальные турбины VCCT от Kanoa Winds идеально подходят для установки в густонаселенных районах городов, в частности на крышах домов.

Японская компания Kanoa Winds в сотрудничестве с Управленим по развитию общин Гавайев (HCDA) установит на Гавайях свою инновационную вертикальную коаксиальную ветряную турбину с двумя встречно вращающимися лопастями (VCCT) в исследовательских и демонстрационных целях. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Турбина VCCT от Kanoa Winds

По словам исполнительного директора HCDA Крейга Накамото, вертикальные турбины VCCT успешно используются в густонаселенных районах по всей Японии. Эти компактные конструкции, как правило, устанавливают вблизи транспортных узлов, на промышленных объектах и в жилых многофункциональных комплексах.

Одно из главных преимуществ VCCT по сравнению с традиционными горизонтально-осевыми турбинами — более высокая эффективность. По данным компании, VCCT могут работать при скорости ветра 11-215 км/ч, в то время как горизонтально-осевые ветровые турбины обычно прекращают генерировать электроэнергию при скорости ветра около 70 км/ч.

Еще одно заявленное преимущество — безопасность для птиц. VCCT была одобрена Японским центром соколообразных птиц, как технология, оказывающая минимальное воздействие на окружающую среду.

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"Известно, что в Японии на ветряных турбинах VCCT гнездятся птицы, что доказывает безопасность и сосуществование птиц и технологии VCCT", — подчеркнул основатель и генеральный директор Kanoa Winds Канаме Такея.

На сайте Kanoa Winds говорится, что для установки турбины VCCT требуется небольшая площадь, благодаря чему она подходит для установки на крышах зданий и заводов. Она имеет простую конструкцию и требует минимального обслуживания.

По данным компании, VCCT масштабируется от 0,3 до 20 кВт и имеет потенциал для масштабирования до 1 МВт. Турбина работает тихо (уровень шума ниже 40 дБ), а также не создает мерцающих теней. Кроме того, разработка устойчива к ударам молний, сильным порывам ветра и тайфунам.

Напомним, американское медиа Today's Homeowner определило три лучших модели вертикальных ветряных турбин, которые подходят для установки в городских условиях.

Также сообщалось, что финский стартап Reverlast изготавливает плавучие причалы из списанных лопастей ветряных турбин, частично решая проблему утилизации ветрогенераторов.