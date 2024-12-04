Тихий і довговічний: представлено незвичайний міні-вітрогенератор для дому (відео)

Вітряні турбіни Freen практично не видають шуму і можуть прослужити 20 років за мінімального обслуговування, стверджує виробник.

Естонська компанія Freen презентувала передові малі вітряні турбіни з вертикальною віссю обертання (VAWT) та м'якими лопатями, які підійдуть як для дому. Про це пише EIN Presswire.

Вертикальна вітряна турбіна Freen-20

Вітряні турбіни Freen випускаються в трьох варіантах потужності: 3, 20 і 55 кВт. Це робить їх масштабованими і гнучкими як для житлових, так і для комерційних будівель. Флагманським продуктом компанії наразі є модель Freen-20 потужністю 20 кВт.

Одна з особливостей турбін цього виробника — м'які гнучкі лопаті, які підвищують ефективність перетворення енергії та забезпечують мінімальний знос. Конструкція турбіни має небагато компонентів, що труться, що знижує механічний знос. Термін її служби становить 20 років при мінімальному обслуговуванні.

Вертикальна вітряна турбіна Freen-20 Фото: Freen

За даними компанії, вітрогенератори Freen практично безшумні, що робить їх придатними для встановлення ближче до житлових районів. Завдяки вежі змінної висоти і компактній вертикальній конструкції ці турбіни легко встановлюються в обмеженому просторі.

Турбіни виробляються з міцних матеріалів і з використанням екологічного виробництва, що забезпечує мінімальний вуглецевий слід продукту. Крім того, конструкція з вертикальною віссю дає їй змогу генерувати енергію незалежно від напрямку вітру.

Нагадаємо, у Німеччині стартувало будівництво вітряної турбіни, яка стане найвищою у світі.

Також повідомлялося, у Британії представили першу у світі міську вітряну турбіну, спроектовану за допомогою ШІ.