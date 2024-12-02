Найвища у світі вітряна турбіна перевершить Ейфелеву вежу: де її будують

Очікується, що нова турбіна досягне висоти, на якій літають більшість комерційних літаків, що здійснюють останній захід на злітно-посадкову смугу.

У Німеччині стартувало будівництво вітряної турбіни, яка стане найвищою у світі. Про це пише Daily Express.

Повідомляється, що вартість цієї запаморочливої споруди становитиме до 24 мільйонів фунтів стерлінгів, а її висота становитиме вражаючі 365 метрів, що вище за Ейфелеву вежу в Парижі. При цьому лопаті залишаться стандартної довжини — 65 метрів.

Як зазначають у виданні, запланована турбіна досягає висоти, на якій літають більшість комерційних літаків, коли вони здійснюють останній захід на посадку на злітно-посадкову смугу.

Мартін Шоме, голова Beventum, дочірньої компанії Sprind, пояснив, що причина будівництва турбіни на такій висоті полягає в тому, що "на цій висоті практично немає областей з відсутністю вітру".

Проєкт фінансується Федеральним агентством з проривних технологій (Sprind) і реалізується у співпраці з дрезденською інженерною компанією Gicon. Очікується, що турбіна почне роботу влітку 2025 року.

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За даними Global Construction Review, турбіна будується в регіоні Лужиця на північному сході Німеччини. У виданні підкреслили, що новий вітряк стане найвищою спорудою в країні після телевежі в Берліні.

Нагадаємо, американська компанія NuEnergy Technologies представила вертикальну вітряну турбіну Maglev, яка використовує технологію магнітної левітації для більш ефективної генерації електроенергії.

Своєю чергою компанія EvoPhase і виробник прецизійних металоконструкцій Kwik Fab Ltd представили першу у світі міську вітряну турбіну, спроектовану за допомогою ШІ, під назвою Birmingham Blade.