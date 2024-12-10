Працює, але є мінуси: чоловік випробував компактну вітряну турбіну Shine (фото)

Вітрогенератор Shine може зарядити павербанк, смартфон, планшет, дрон або камеру, але для більшої техніки його потужності недостатньо.

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Оглядач енергетичного обладнання Едріан Кінгслі-Хьюз протестував портативну вітряну турбіну Shine Turbine. Результатами тестування він поділився на порталі ZDNet.

Вітрогенератор Shine

Як зазначає автор статті, вітряна турбіна Shine позиціонується як рішення для генерації енергії в умовах, коли небо затягнуте хмарами, відповідно ефективність сонячних панелей падає. За словами виробника, дана турбіна поміщається в рюкзаку і ідеально підходить для зарядки смартфонів, планшетів та інших портативних пристроїв.

Заявлені технічні характеристики Shine Turbine:

номінальна потужність — 40 Вт;

внутрішня батарея — 3,7 В, 12 000 мАг;

роз'єми — регульований 5 В постійного струму, 2,6 А;

порти зарядки — USB Standard-A, USB Micro-B;

довжина в складеному вигляді — 35 см;

ширина в складеному вигляді — 10 см;

діаметр ротора — 60 см;

висота кріплення — 91,4 см;

вага — 1,3 кг.

За словами оглядача, перші кілька разів встановлення турбіни зайняло трохи більше часу, ніж він очікував. При цьому в комплект входить все необхідне — підставка, розтяжки, кілочки і кабелі.

Після того як турбіна встановлена, є два варіанти дій. Можна дозволити турбіні зарядити внутрішню батарею, а потім використовувати її для заряджання своїх пристроїв, або прикріпити до турбіни зовнішній акумулятор. Використання всієї турбіни як великого павербанка має сенс для рідкісних підзарядок у дорозі. У домашніх умовах автор радить заряджати окремі павербанки і використовувати їх, залишаючи резерв у турбіні для підзарядки.

Едріан Кінгслі-Г'юз поділився досвідом встановлення турбіни Shine Фото: Kingsley-Hughes/ZDNET

Випробувавши турбіну, чоловік виявив, що вона доволі ефективна, проте має обмеження. Він зазначив, що вихідна потужність у 40 Вт — це замало для тих, хто звик мати у своєму розпорядженні сонячні панелі потужністю 100 або 200 Вт. Тому Shine Turbine підходить для смартфонів, планшетів, дронів і камер, але для більшої техніки її потужності недостатньо.

Оглядач також вказав на тривале налаштування турбіни. У кращому разі воно займає 10 хвилин. Крім того, демонтаж турбіни вимагає акуратного пакування розтяжок, щоб не зробити наступне встановлення складнішим.

При цьому автор зазначив, що одна Shine Turbine дала йому змогу заряджати свій iPhone і дрон енергією під час багатоденної поїздки, де електростанція і сонячні панелі не були варіантом.

"Попри недоліки, Shine Turbine — це чудовий спосіб отримати енергію від матері-природи, коли ви не маєте доступу до розетки змінного струму", — підсумував Едріан Кінгслі-Г'юз.

Нагадаємо, естонська компанія Freen представила передові малі вітряні турбіни з вертикальною віссю обертання (VAWT) і м'якими лопатями, які підійдуть для дому.

Зі свого боку група інженерів з Університету Вірджинії розробили нові перспективні конструкції роторів, які можуть значно підвищити потужність і продуктивність морських вітряних турбін.